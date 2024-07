Rota la negociación para una moción de censura en Ourense: el PP anuncia que no participará más de lo que ve "un circo"

Evita desvelar qué votará el viernes sobre las luces de Navidad, mientras el PSOE sospecha de un "pacto oculto" con Jácome

OURENSE, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de Ourense ha enfriado este miércoles la opciones de que prospere una moción de censura que permita apartar de la Alcaldía a Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana) al anunciar que no prevé acudir a nuevas reuniones --el PSOE había convocado otra para este jueves-- hasta que se levanten "vetos" a su partido.

En una rueda de prensa convocada en esta misma jornada, en la que han participado los ediles populares, la portavoz, Noelia Pérez, ha señalado que recibieron la invitación socialista para un nuevo encuentro "a las 8,30 horas", con "poco más de 24 horas de antelación", y ha advertido que, o se levantan "las líneas rojas" que "el partido menos votado" ha puesto al PP (en referencia al BNG), o los populares no participarán más de lo que ha tildado de "circo".

Así, ha enfatizado que el Bloque había anunciado que no volvería a ningún encuentro, por lo que ha afirmado que ve "una tomadura de pelo en mayúsculas" que se vuelva a "convocar a los tres grupos" a un encuentro para "cerrar la negociación". En este punto, ha sugerido la posibilidad de que exista "conchabeo" entre socialistas y nacionalistas y estén "manteniendo reuniones paralelas".

"No sabemos a qué están jugando ni el BNG ni el PSOE, pero sí queremos dejar claro que no vamos a acudir a la reunión por respeto a los ciudadanos de Ourense y de nuestros votantes. Ni las formas ni el fondo tienen sentido desde un principio", ha advertido, antes de insistir en que los "chantajes" del partido "menos votado" al "vetar" a los populares no son tolerables.

Enfrente, ha defendido que los populares entienden que una moción de censura "siempre tiene un carácter constructivo, no es un quitarte tú para ponerme yo". "Hay que hablar de las cosas que están pasando en la ciudad, acercar posturas. Hemos puesto un ejemplo, si una pareja se quiere casar primero tiene que ver si las posturas coinciden, si es capaz de entenderse y no al revés", ha argumentado.

Pese a todo, ha esgrimido que el PP se topó con el "veto" del BNG --que desde el primer momento afirmó que solo apoyaría un alcalde socialista-- y con "muchas prisas" por parte de un PSOE, cuya portavoz, Natalia González, "se nombró a ella misma candidata sin tener siquiera una conversación previa" con los populares, que tendrían que firmar necesariamente la moción para que esta prosperase.

"Y sin ser la número uno de la lista en las últimas elecciones", ha remarcado, antes de incidir en que los populares tampoco saben "qué postura tiene" el que fuera candidato, Francisco Rodríguez, de quien han afeado que "lleva casi un año sin asistir a los plenos" municipales.

Así, los populares han pedido a los socialistas que "se dejen de actuaciones unilaterales" y exijan al BNG que "levante el veto y las líneas rojas" al PP o no volverán a sentarse. "No vamos a aceptar chantajes de nadie. No vamos a asistir y no vamos a seguir participando de este circo mientras que, por parte de uno y de otro, no nos digan a qué están jugando exactamente", ha aseverado.

En todo caso, la dirigente local popular ha subrayado que los populares no están "cerrando ninguna puerta" de forma definitiva, pero ha incidido en las "prisas", y ha reiterado que, igual que su formación no ha puesto "vetos a nadie", tampoco está dispuesta a aceptar que se le impongan ni le ha gustado que se hable "de sillas antes de compromisos". Exigen, ha dicho, "seriedad y coherencia" de unos y de otros.

"EL PP NUNCA QUISO CENSURAR A JÁCOME"

Fuentes socialistas consultadas por Europa Press han incidido en que la convocatoria se hizo en términos similares a ocasiones anteriores, mientras el BNG ha emitido un comunicado en el que su portavoz local, Luis Seara, ve probado, con el paso del PP, que "hizo un paripé".

"El PP nunca quiso censurar a Jácome, pues es con él con quien firmó en 2019 y en 2013", ha aseverado, antes de lamentar que "se crearan falsas expectativas en buena parte de los vecinos" con la convicción de que el PP "nunca tuvo voluntad de que la moción prosperase".

"Nosotros fuimos muy claros desde el primer momento mientras el PP lo único que hizo, al igual que en el mandato pasado, fue poner excusas constantemente, excusas que, por cierto, se parecen mucho a esas líneas rojas de las que se quejan", ha afeado, antes de proclamar que "el PP ya no engaña a nadie".

De hecho, los nacionalistas han augurado que, "conociendo al PP, volverán a salir al rescate de Jácome". "No tardaremos mucho en verlo", ha pronosticado.

LUCES DE NAVIDAD

Precisamente, en paralelo y a la espera de lo que suceda en el pleno del próximo viernes, los socialistas han emitido un comunicado en el que advierten de que Jácome vuelve a llevar a la sesión de finales de esta semana, "sin modificar ni una coma", el expediente de las luces de Navidad tras la retirada en el anterior pleno por la falta de apoyos.

"Es posible que exista un pacto oculto con algunos miembros del PP para facilitar que salga adelante", ha sugerido el PSOE local, quien ha instado al grupo municipal del PP a "dejar de ser una marioneta de Jácome" y "rechace abstenerse" de nuevo en el expediente de las luces de Navidad.

Por su parte, Noelia Pérez ha evitado concretar, a la espera de una reunión, cuál será el sentido del voto de su grupo, pero ha defendido que mantiene una postura "clara": los populares no están "en contra" de las luces de Navidad, sino que las ven relevantes para el comercio, pero consideran "prioritario" el pago de la deuda pendiente a los proveedores.

"Antes de contratar el alumbrado para las Navidades del 2024-2025 hay que pagar los 15 millones de euros que hay en facturas atrasadas, abonar la de las luces del año pasado y hacer frente a las nóminas de los trabajadores del Ayuntamiento de Ourense, ya que hay personas sin cobrar desde marzo", ha señalado.

Aún así, pese a que el PP, ha dicho, "nunca" estará en contra de las luces de Navidad, sí va a exigir al alcalde el pago a proveedores y de las nóminas de los trabajadores municipales.