Rubén Pérez (Marea de Vigo) pide a la ciudad "perder el miedo por fin" el 26M

Publicado 22/05/2019 14:22:04 CET

Promete que su programa electoral se convertirá en un "contrato social" con los ciudadanos

VIGO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Marea de Vigo a la Alcaldía, Rubén Pérez, ha pedido a los ciudadanos que "pierdan el miedo" a coger la papeleta de esta formación y que la apoyen para construir una mayoría alternativa de izquierdas en la ciudad, con un programa electoral que promete convertir en "un contrato social".

Así lo ha expresado Rubén Pérez en un acto celebrado ante más de 200 personas en la Estación Marítima de Vigo, y en el que los miembros de la candidatura han contado con el respaldo del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

El candidato de Marea de Vigo ha iniciado su intervención en el mitin haciendo mención expresa a la huelga "histórica" de los trabajadores de la planta de PSA Peugeot Citroën, y expresando también su respaldo los bomberos municipales, que piden más medios y algunos de cuyos representantes estuvieron en el acto. "Por fin alguien en Vigo pierde el miedo, y son los trabajadores", ha sentenciado, y ha pedido "que Vigo pierda el miedo por fin".

"Perdamos el miedo, no pasa nada porque no le riamos las gracias al alcalde, o porque un alcalde no esté hasta en la sopa, o si cuando un político baila le lanzamos un tomate, porque hay mucha gente que lo pasa mal", ha proclamado el candidato de Marea de Vigo, que ha prometido conjurarse con otras fuerzas de izquierda a nivel nacional para que Abel Caballero "no vuelva a ser presidente de la FEMP".

CONTRATO SOCIAL

El candidato de Marea de Vigo ha utilizado la ironía para responder a quienes afirman que el alcalde olívico representa "al PSOE más fuerte" en España. "Solo faltaría, con los miles y miles de euros metidos en los medios de comunicación, o con las amenazas al movimiento vecinal... pero las mayorías no se pueden construir con miedo o clientelismo", ha afirmado.

Rubén Pérez, por otra parte, ha valorado que, en estos comicios locales, su candidatura cuente con las "las dos patas que faltaban, Podemos y Equo", y ha pedido "no perder nunca esa riqueza en el debate político", al tiempo que ha prometido convertir su programa electoral, elaborado con aportaciones de vecinos y colectivos, en un "contrato social" con los vigueses.