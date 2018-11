Rubial defiende la actuación sanitaria en O Marisquiño mientras la oposición le afea su imputación por la hepatitis C

Publicado 22/11/2018 19:18:13 CET

El PP acusa al PSdeG de "escupir en la cara a las víctimas" al poner en duda la representatividad de un portavoz de los afectados en el festival

VIGO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la Estructura Organizativa de Gestión Integrada (EOXI) de Vigo, Félix Rubial, ha defendido la "diligente, eficaz, coordinada y resolutiva" actuación de los servicios sanitarios públicos tras el accidente ocurrido en el festival O Marisquiño, y lo ha hecho en la comisión de investigación que se ha creado en el Parlamento de Galicia sobre este suceso, entre las críticas de En Marea y BNG sobre su ausencia de la comisión que investiga a la sanidad pública a pesar de que él es uno de los investigados por el caso de la medicación de la hepatitis C.

Rubial ha comparecido en la comisión parlamentaria que investiga el accidente de O Marisquiño a petición del Partido Popular. Sin embaro, la oposición sostiene que el PP ha "vetado" su participación en la comisión sobre la sanidad pública, pese a estar investigado por su decisión sobre el suministro de medicación a los enfermos de hepatitis C. Por este motivo, entre otros, la oposición ha abandonado "definitivamente" la comisión de sanidad este mismo jueves.

BNG y En Marea han aprovechado la presencia de Rubial en la comisión de O Marisquiño para afearle su ausencia. La diputada de En Marea Carmen Santos ha instado al gerente de la EOXI de Vigo a "respetar" a las familias de los "muertos por hepatitis C", y del fallecido en el PAC de A Estrada, como lo hace con las familias de los afectados por el accidente de O Marisquiño.

La presidenta de la comisión de O Marisquiño ha llamado al orden a Santos en dos ocasiones hasta dejarla sin posibilidad de intervenir en su turno y la diputada ha respondido que está "acostumbrada" a que empleen la "fuerza" y el "autoritarismo" para "vetar" las cuestiones que no les interesan.

Por su parte, el diputado nacionalista Luís Bará ha lamentado que Rubial no quiera escuchar las "demandas" de los colectivos de personas afectadas por la hepatitis C y ha sostenido que "no entiende" los motivos por los que el PP le ha "vetado".

El diputado popular Alberto Pazos ha defendido que solicitó la comparecencia de Félix Rubial en esta comisión porque "se puso en duda el correcto funcionamiento del operativo sanitario" por parte de "algunos grupos políticos".

ACTUACIÓN SANITARIA "EXCELENTE"

El gerente del Área sanitaria de Vigo ha destacado la "excelente" actuación de los profesionales sanitarios la noche del accidente y ha insistido en la "coordinación" desde el primer momento desde el 061, así como que la directora asistencia y la subdirectora de procesos en ingreso coordinaron "in situ", desde el Hospital Álvaro Cunqueiro (HAC), todo el operativo.

En una detallada intervención ha celebrado la "comunicación fluida" entre el 061 y el HAC y ha detallado que tanto el servicio de urgencias del PAC de Vigo como el del propio hospital fueron reforzados con "16 profesionales", dos de ellos contratados a propósito para potenciar el servicio de rayos.

Tanto En Marea como BNG han manifestado que hubo una "descoordinación" de los servicios sanitarios. "La cosa salió bien gracias a los profesionales sanitarios", ha aseverado Carmen Santos. Mientras que Luís Bará ha leído titulares de prensa en los que los trabajadores del sistema sanitario público denunciaban "el colapso" de las urgencias en Vigo.

Un extremo que el alto cargo de la Xunta ha negado. "A las urgencias de Vigo se le dio la vuelta como un calcetín en los últimos tres años. Tenemos un 17 por ciento más de personal", ha rebatido Rubial.

"AUSENTARSE" DEL PARLAMENTO

Esta sesión de la comisión del accidente de O Marisquiño en el Parlamento ha experimentado otro momento de crispación con la referencia del diputado del PP Alberto Pazos a las declaraciones del diputado del PSdeG Abel Losada en las que cuestionó al portavoz de las víctimas que ha comparecido en la sesión de este jueves por la mañana. "Poner en duda la representatividad de la persona que vino es escupir en la cara a las víctimas de una manera lamentable", ha afirmado el popular.

Pazos ha afeado al PSdeG su "ausencia" de esta comisión, y de otras --en referencia a que toda la oposición ha abandonado este jueves la comisión que investiga la sanidad pública--, y le ha invitado a "ausentarse definitivamente" del Parlamento "antes de insultar a los representantes de las víctimas".