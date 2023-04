Rueda advirte que "cada voto" a candidatos socialistas o 28 de maio "é dicir que o Goberno o fai moi ben"

O candidato do PP á Alcaldía de Ourense, Manuel Cabezas, intervén durante un acto do Partido Popular de Galicia, a 1 de abril de 2023, en Santa Cruz de Arrabaldo, Ourense, Galicia (España). O acto celébrase de cara ás próximas eleccións municipais e auton

O candidato do PP á Alcaldía de Ourense, Manuel Cabezas, intervén durante un acto do Partido Popular de Galicia, a 1 de abril de 2023, en Santa Cruz de Arrabaldo, Ourense, Galicia (España). O acto celébrase de cara ás próximas eleccións municipais e auton - Agostime Iglesias - Europa Press

Rueda e Baltar comparten acto na presentación dos 92 candidatos na provincia de Ourense, que suman "800 anos de experiencia"

OURENSE, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

O presidente do PP galego, Alfonso Rueda, advertiu que "cada voto" a candidatos do Partido Socialista nas eleccións do próximo 28 de maio "é dicir que o Goberno o está facendo moi ben". "E todos sabemos que non o está facendo moi ben", apostilou.

O mandatorio autonómico participou xunto ao presidente do PP ourensán, Manuel Baltar, e o alcaldable na cidade de Ourense, Manuel Cabezas, no acto de presentación dos 92 candidatos ás Alcaldías dos municipios ourensáns, que, en palabras de Rueda, acumulan "800 anos de experiencia".

En Santa Cruz de Arrabaldo, Rueda vaticinou que a do próximo mes de maio será "unha enorme alegría" e que "despois virán as demais": "a de ter un presidente galego como presidente de España", en alusión a Alberto Núñez Feijóo.

"Non nos presentamos para perder e esperar que o que gañe non o faga pola maioría suficiente, presentámonos para gañar", aseverou, antes de sinalar que Ourense foi a provincia con máis alcaldes e alcaldesas do Partido Popular a nivel galego e "agora aínda ten que mellorar máis".

Neste sentido, Rueda subliñou que os ciudadasnos "non escoitarán a ningún dos 92 candidatos" do PP "dicir que dá igual ao concello ao que se presenten, que o importante é o cálculo para trincar a Deputación" porque, di, "é moi importante querer o concello, coñecelo e sentilo".

Tampouco, continuou, escoitarase pedir que "os de Madrid non veñan por aquí" porque o PP é un partido que está "moi orgulloso" do seu líder a nivel nacional, "que foi presidente da Xunta de Galicia".

Así as cousas, advertiu que "cada voto a un candidato socialista é dicir que o goberno o está facendo moi ben". "Aquí non hai que mirar cara a outro lado cando se fala do Perico Berni. Non hai que disimular cada vez que sobe ese contador de violadores que seguen saíndo á rúa e non hai que negar a realidade cando un empresario di que non levan os fondos Next Generation", defendeu.

Na mesma liña, lamentou que despois dun ano e medio de chegar a AVE a Galicia aínda non chegaron "eses trens con máis frecuencias e máis modernos que nos prometeron". "A Semana Santa xa se dá por perdida a efectos de que a xente poida chegar, pero non sabemos sequera se poderá facelo no verán", apostilou.

"EXPERIENCIA"

Así, pediu aos candidatos máis veteranos que "toda a súa experiencia" sígana aplicando para "poder seguir tendo a confianza dos veciños" e, a todos os demais, que "sexan dignos representantes non do Partido Popular nin dunhas siglas, senón de tantos veciños".

"O Partido Popular de Ourense é o partido das vitorias, o partido das marcas e vainos a seguir habendo", remarcou Alfonso Rueda. Con todo, lamentou que no 2019 "houbo moitas alegrías, pero tamén algún desgusto" porque "por moi poucos votos" non tiveron a maioría absoluta e iso "permitiu aos que perderon xuntarse como fan sempre e como farán".

Así as cousas, apelou a "traballar" nos menos de dous meses que restan para as eleccións para converter esas vitorias "agridoces" en "vitorias enormes". "Teremos unha enorme alegría o 28 de maio e despois virán as demais, a alegría de ter un presidente galego como presidente de España".

Pola súa banda, o presidente do Partido Popular provincial, Manuel Baltar, encargado de dar paso ao presidente da Xunta, asegurou que camiñan "cara a un resultado histórico" nas eleccións locais "con trinta candidatos novos" e ah avogado por "o voto de utilidade" para o concello e a Deputación Provincial. "Ourense sabe perfectamente o que quere", proclamou.