Rueda afirma que la falta de médicos "no" es por "racaneo" y pide al PSdeG ayudar en vez de "jugar al precio justo"

Luis Álvarez apelan a "probar a invertir más" y censuran el "dumping sanitario"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La situación de la sanidad gallega, sobre la que pivota el pleno ordinario de la Cámara de esta quincena, ha centrado el cara a cara entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el portavoz del Grupo Socialista, Luis Álvarez, quien invitó al mandatario autonómico, parafraseándole, a "probar a invertir más": "¡Verán qué bien se sienten!".

"No es un problema de dinero, echen una mano y el resto es perder credibilidad a chorros", ha espetado Alfonso Rueda durante el debate, en el que le preguntó al dirigente socialista si acaso pensaban que "estaban racaneando" en esta cuestión. Así, ha advertido de que "no gobernar no da derecho a jugar al precio justo", algo de lo que acusó a socialistas y nacionalistas por aportar, cada uno, una cifra de inversión a la sanidad pública.

"Esto no es el precio justo, esto es un gobierno que quiere mejorar la sanidad, si los problemas se solucionasen tirando de la chequera, estarían arreglados hace mucho tiempo. ¿Estamos racaneando? ¿Racanea Asturias?", ha enfatizado Rueda, en una intervención en la que defendió que había 6.500 profesionales más trabajando en el sistema público y en la que aseveró que se invierten 350 millones más que con el bipartito.

"No defrauda usted", le replicó Luis Álvarez, quien enfatizó, hasta en dos ocasiones, que era "mentira" que los socialistas "estén cuestionando la capacidad del personal sanitario" ante la petición de "respeto" a los profesionales hecha por Rueda. "Es mentira que estemos cuestionando a los profesionales, desmóntense de ese argumento porque no va a ningún sitio. Hablamos de políticas, no de personas", ha apelado el dirigente socialista.

En la contienda parlamentaria, Rueda ha censurado que el líder socialista, Valentín González Formoso, hablase de los hospitales gallegos en un símil con la situación de la destruida Járkov, y pidió a Luis Álvarez que desautorizase estas palabras, algo que no ocurrió, lo que motivó que afianzase sus críticas hacia que "digan eso" y luego "vayan hablando por ahí de sanidad".

El presidente de la Xunta, que defendió que además de ofrecer un complemento a los médicos --debatido con los sindicatos este martes--, también se está actuando en centros de salud (38) y se han hecho "inversiones en aparatos" que "salvan" vidas. "De eso no hablan porque no les interesa", ha reprobado Rueda, quien ha asegurado que el problema de facultativos es común a todo el territorio y que les están "llamando" de otras comunidades para preguntar cómo van a hacer en Galicia.

Como viene reiterando el Gobierno gallego, Rueda ha reclamado la convocatoria de un mir extraordinario y la creación de la especialidad de urgencias. "No nos dejan (más plazas), inexplicablemente, ni a nosotros ni a otras comunidades. ¿Por qué?", se ha preguntado el mandatario gallego, en una discurso en el que recordó las 106 plazas convocadas de la categoría (creada) de especialista de atención primaria.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista afirmó que "lo que hay son 6.000 contratos más, no profesionales de forma estable". "Salvo que los presupuestos mientan", ha advertido el diputado socialista, quien se refirió a las "cinco medidas" propuestas por el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, "curiosamente, que no dependen de la Xunta, dependen del Gobierno del Estado".

Además, en su intervención, el diputado socialista se ha preguntado si "no sabían o, lo que es peor, sabían y no adoptaron medidas" ante las jubilaciones que se podían preveer. "Tienen dos años, garantice que la atención primaria se presta en dos días, como pedía el PSOE en una propuesta de ley (que votaron en contra)", ha reclamado Luis Álvarez, quien reclamó, apelando al fallecido conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, que "se aproximen a la mediana" en inversión. "¡Déjense de dumping sanitario, de complemento de casa-luz-carbón, déjense de este tipo de políticas!", ha sentenciado.