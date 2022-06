Pleno.- Pontón (BNG) reclama ayudas porque "sobre mucho mes a final de sueldo" y Rueda le afea ser "dócil" con Sánchez

El presidente de la Xunta tiende la "mano" para reclamar al Gobierno central medidas pero la dirigente nacionalista ve el gesto "vacío"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reclamado de nuevo un paquete de medidas para paliar la inflación de más del 9 por ciento que afecta a Galicia, al respecto de lo que ha advertido de que a los gallegos les "sobra mucho mes a final de sueldo". Frente a las peticiones de la nacionalista, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha lamentado que el la formación nacionalista se muestre "brava" con el Gobierno gallego y "dócil" con el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien, dijo, deberían dirigir esas demandas.

En el cara a cara de la sesión de control, la segunda de Alfonso Rueda como presidente, la dirigente nacionalista esgrimió, una vez, su paquete de medidas valoradas en 700 millones de euros --ayudas a pymes, subir las pensiones no contributivas y la Risga y hacerla compatible (esta última) con el ingreso mínimo vital, o ayudas a gastos de vivienda, entre otras--. "Estas son las propuestas del BNG, ¿cuáles son las suyas?", le cuestionó.

Pontón advirtió de que los gallegos "son un 9,2 por ciento más pobres" y ven como la cesta de la compra sube, en productos "básicos" como el aceite un 47 por ciento, mientras que llenar el depósito del coche se convierte "en un lujo que no pueden permitirse" y la bombona de gas butano se elevó a 20 euros. "A miles de gallegos le sobra mucho mes al final del sueldo", ha manifestado.

Además, ha censurado que el Gobierno popular se dedique a "propaganda, echar balones fuera y ser el de no a todo los intereses de Galicia", al respecto de lo que Rueda le reprobó que "su amigo del Gobierno central" define un panorama casi de "color esperanza" y "alentador".

COINCIDIR EN EL DIAGNÓSTICO, NO EN MEDIDAS

"Está bien coincidir en el diagnóstico, no parece que sea lo que opina el Gobierno central", ha manifestado, ironizando con el apoyo que dio el BNG a la investidura de Pedro Sánchez y con la influencia para el cumplimiento de los acuerdos contenidos en el documento firmado por la propia Ana Pontón con la negociadora socialista.

Así, el mandatario autonómico ha censurado que Pontón "no se atreva a molestar a su socio" y se apoye "en la estrella roja que todo lo soluciona", en referencia a la bandera nacionalista. "Cuando uno gobierna, estamos obligados a propuestas realistas", ha enfatizado Rueda, para recriminar, a renglón seguido, que al BNG "no le gusten nada las renovables". "La energía sí ero no así, esa es la consigna del BNG", ha reprobado Rueda, a quien Pontón le respondió que el PP "no gobierna para la mayoría social y para la gente que peor lo está pasando, sino para defender el lobby eléctrico".

"Si le parece mal que le queramos parar los pies al lobby eléctrico, quien tiene un problema es usted. La eólica no puede ser para ponerle una etiqueta verde al expolio de toda la vida", ha advertido Pontón, quien reclamó subida de impuestos a las empresas del sector energético.

Rueda contrapuso que esa subida debe dirigirse al Gobierno central y esgrimió el canon eólico, que aportó 250 millones de euros, como impuesto de la Xunta al sector, frente a un BNG que pidió vincular parques eólicos a participación pública y creación de empresas y empleo en el territorio. "Lo que le impide reclamar un impuesto a las eléctricas es el abrazo de Feijóo a Iberdrola", le ha espetado.

TENDER LA MANO

Durante su intervención, el mandatario gallego "tendió la mano" al BNG para cuestiones como reclamar las competencias de ordenación del litoral o "pararles los pies" (en la tramitación de parques eólicos, sobre la eliminación de consulta pública recogida en decreto de medidas de crisis económica), porque "es posible compatibiliza sostenibilidad ambiental con el eólico".

Pero para Pontón, es una "mano tendida vacía". "Dirige muy mal el tiro, la inflación es en toda España, algo podrá hacer (el Gobierno de Sánchez). Son muy bravos con la Xunta y muy dóciles con el Gobierno central", ha aseverado Rueda, a quien previamente Pontón acusó de echar "la culpa al BNG" de lo que sucede: "Los únicos dóciles a los que vimos es a ustedes", había criticado anteriormente Pontón, quien llegó a calificarlo, ironicamente, de "chiripitifláutico", para concluir que la reunión con Calviño se saldó "con cero compromisos para Galicia" y el presidente de la Xunta diciendo que "fue muy positivo".

Frente a ello, el mandatario autonómico defendió salir con "cierto optimismo" de la reunión con la vicepresidenta Nadia Calviño por la disposición, dijo, a seguir manteniendo encuentros periódicos, algo que contrapuso con el "optimismo" del BNG al firmar un acuerdo de investidura del que se mostró seguro de que Sánchez "no tiene ni idea".

En la discusión, Pontón concluyó que la Xunta "nunca habla de sus competencias" y señaló que "este país necesita un gobierno y no gente calentando una silla", lo que motivó que Rueda calificase de "falta de respeto" la expresión usada y sugerir que hay quien "sigue calentando la misma silla sin gobernar nunca" en la bancada de la oposición.