Rueda agradece la "confianza" de Baltar sin más pistas: "Me gustaría seguir trabajando donde pueda hacer las cosas bien"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha agradecido este martes "la muestra de confianza" del presidente provincial del PP de Ourense, Manuel Baltar, quien dio a entender en una entrevista radiofónica que hay "coincidencia" en el partido en que él sería el relevo lógico de Alberto Núñez Feijóo al frente del Ejecutivo autonómico una vez que este dimita.

Preguntado al respecto, Rueda ha agradecido las palabras de Baltar --quien, no obstante, sugirió que sería un sucesor inmediato pero que el candidato de 2024 se debería ratificar en un congreso--, pero ha evitado dar más pistas sobre su futuro político y ha defendido que, por el momento, en el Ejecutivo gallego se trabaja con normalidad.

"Vamos a seguir trabajando en el día a día de la Xunta, con total normalidad, hasta que se decida un cambio (en el Ejecutivo autonómico)", ha esgrimido, en la misma jornada, en la que Feijóo ha ratificado que a partir de la próxima semana, una vez sea elegido presidente del PP, se "empezarán a concretar" las fórmulas para su sucesión.

"Agradecido" con la confianza de Baltar, en un contexto "de muchos años" de trabajo compartido, ha defendido que "el proceso aún no está abierto. "Ahora mismo no hubo conversaciones, ni podemos hablar de nada que esté en marcha, al menos en lo que respecta a personas concretas. Agradezco la confianza, pero poco más que decir en este momento", ha aseverado.

Preguntado acerca de si mantiene que su vida política está ligada a Feijóo y si preferiría quedarse en Galicia o irse con él a Madrid, ha defendido que mantiene sus palabras y que su futuro político "está muy unido a él". "Otra cosa es mi lugar concreto", ha esgrimido, para concluir: "Lo que me gustaría es seguir trabajando donde pueda hacer las cosas bien. Y es lo que voy a intentar seguir haciendo me toque lo que me toque".

Rueda ha defendido que, pese a la diferente coyuntura, su postura no ha variado en los últimos años, y ha rechazado dar más pistas, incluso sobre los plazos del relevo a la Xunta, ya que considera que es Feijóo quien debe marcar los tiempos.