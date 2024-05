Rueda aguarda un resultado "clarificador" en Cataluña y celebra la "estabilidad" de la que goza Galicia

VIGO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, espera un resultado "clarificador" en las elecciones catalanas de este domingo y ha celebrado la "estabilidad" de la que goza Galicia.

Así lo ha señalado a los medios de comunicación antes de asistir al acto de entrega de las Medallas Anfaco-Cecopesca 2024, que se ha llevado a cabo este viernes en Vigo en la sede del Círculo de Empresarios de Galicia.

"He estado el miércoles allí y me he dado cuenta de que está el tema abierto. Hay varias posibilidades. Había una cierta resignación, que creo que sinceramento no es buena, pensando que lo más seguro es que habrá una repetición electoral", ha lamentado.

Al respecto, ha dicho que lo que pase en Cataluña incide "muy directamente" en el resto de España, ya que condiciona la política del conjunto del país, refiriéndose al Gobierno central.

Por eso, aguarda un resultado "clarificador" y que sirva para mandar un mensaje al resto de España de que "la igualdad de base entre todos los territorios es lo que garantiza un progreso conjunto". "Si sale ese resultado, a mí desde luego me gustaría", ha sentenciado.