Rueda avanzará líneas de los presupuestos de 2025 en un pleno en el que responderá sobre AP-9 y políticas de juventud

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comparecerá a petición propia en el Parlamento de Galicia el martes próximo para informar en el pleno de las líneas estratégicas de los Orzamentos de la Xunta para 2025 y de los proyectos de su Gobierno para este mandato. Además, en la sesión de control del miércoles, responderá a la líder del BNG, Ana Pontón, sobre la AP-9 y la ampliación de su concesión, y al jefe de filas del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, sobre políticas de juventud.

Tras protagonizar un retiro en Sober (Lugo) con sus conselleiros el pasado fin de semana, al término de la Xunta de Portavoces de este martes, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos Couñago, ha ratificado la comparecencia de Rueda el martes próximo, mientras que la viceportavoz del BNG Olalla Rodil ha afirmado que se "acumulará" su petición de que aborde la financiación autonómica.

Los nacionalistas confían en que explique "por qué se niega a una negociación bilateral con el Gobierno" y a una quita de la deuda que, ha recordado Rodil, incluía el acuerdo por el que el Bloque avaló en su día la investidura de Pedro Sánchez como presidente estatal.

Por su parte, la viceportavoz socialista Lara Méndez ha manifestado que confía en que esa comparecencia aporte más luz también sobre el plan de la Xunta para impulsar una comercializadora de energía. "De momento solo conocemos anuncios grandilocuentes que son habituales en la Xunta, pero a veces falta mucho contenido", ha reflexionado.

"Veremos qué nos cuenta y, si no, seguiremos preguntando. En el PSdeG no somos los del 'no por el no', pero hay que conocer algún documento para saber si estamos de acuerdo en algunas propuestas o en desacuerdo en otras", ha apostillado.

COFINANCIACIÓN DE DEPENDENCIA

En el pleno de la próxima semana, el Grupo Popular también defenderá iniciativas encaminadas a instar al Gobierno central que cumpla "el compromiso de cofinanciar al 50 por ciento la atención a la dependencia" y abone a la Xunta "los más de 2.500 millones de euros que debe por este servicio"; así como que intensifique la puesta en marcha del tren de alta velocidad entre Galicia y la frontera de Portugal.

Tras la Xunta de Portavoces, Pazos ha defendido que la Xunta "volverá a cumplir con sus compromisos y los gallegos volverán a tener, un año más, presupuestos de la Xunta en tiempo y forma".

"Entretanto, en España tenemos un Gobierno que es el más claro ejemplo de dependencia y sometimiento al chantaje de sus aliados independentistas, obligado a negociar su techo de gasto con un fugado de la Justicia y, al mismo tiempo, viendo de no molestar a sus aliados de Esquerra Republicada o de Bildu para que no se enfaden y le retiren su apoyo", ha contrapuesto.

Tampoco ha desaprovechado Pazos la oportunidad de criticar al BNG, de quien ha asegurado que "lo único que pinta en este juego es entregarle sumisamente su voto a Pedro Sánchez, para que siga despreciando a Galicia y negándole las inversiones que son necesarias para sacar adelante proyectos estratégicos".

En el apartado de preguntas al Gobierno gallego, el Grupo Popular se interesará por un balance del impacto de la nueva medida de gratuidad de las primeras matrículas universitarias; y por el proceso para conseguir la declaración de la Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial.

También preguntará por el programa de experiencias cortas de aprendizaje o microformaciones impulsado por la Xunta, una iniciativa que busca incrementar las oportunidades de empleo y atender las necesidades específicas de las empresas gallegas.

"EL ZORRO A CUIDAR DEL GALLINERO"

Por su parte, la viceportavoz del BNG ha avanzado que Pontón preguntará a Rueda "cómo valora y si avala" la gestión de los gobiernos del PP en relación con la AP-9 y, en concreto, la ampliación del contrato de la concesión realizada por el Ejecutivo de José María Aznar en el año 2000, por la que las gallegas y gallegos "continúan hoy pagando peajes abusivos".

Pontón preguntará sobre la ampliación de la concesión por 25 años después de que esta semana se difundiesen las conclusiones del estudio sobre la AP-9 encargado por el BNG a la expertos de la Universidade da Coruña, según el cual "la prórroga fue ilegal al vulnerar el derecho comunitario".

Un estudio, ha subrayado Rodil, que se suma al encargado por el Gobierno gallego sobre el coste del traspaso a Eptisa. Sobre el mismo, ha lamentado que, "una vez más, la Xunta "pone al zorro a cuidar del gallinero" al pedir la realización de dicho informe a una consultora que tiene "suculentos negocios" con Audasa.

Al margen, en el próximo pleno el Bloque defenderá una proposición no de ley para modificar el marco legal e impedir la deslocalización de empresas que hayan recibido ayudas públicas. La propuesta incluye un punto, además, para impulsar una ley 'antideslocalizaciones'. Y con la efeméride del Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre, a las puertas, interpelará sobre las medidas de este ámbito al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.

"UNA VERDADERA POLÍTICA DE APOYO A LA JUVENTUD"

Por su parte, Besteiro exigirá a Rueda en la sesión de control "una verdadera política de apoyo a la juventud" tras el "rotundo fracaso" de las que, a juicio de los socialistas, se impulsaron durante los mandatos de los populares. De hecho, el PSdeG reivindica "un país de futuro en el que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto vital" y "no tengan que irse como hicieron 87.300 personas de 16 a 29 años desde 2010".

El pleno también incluirá el debate de una iniciativa de impulso del Grupo Socialista para reclamar al Ejecutivo autonómico que retome de forma permanente la 'Tarxeta Básica'; así como una moción para que la Xunta "asuma el sobre coste del canon de Sogama impuesto por el incumplimiento de los requisitos de reciclaje por parte del Gobierno gallego"; y otra iniciativa para reclamar a la Xunta el aumento de la financiación local a través del Fondo de Cooperación Local.

En el apartado de preguntas, los socialistas cuestionarán al Ejecutivo para urgir que haga llegar las ayudas al sector del vino de la Ribeira Sacra y en relación a "las carencias en la dotación de los centros educativos en A Costa da Morte".

INTERPELACIÓN DE DEMOCRACIA OURENSANA

Por su parte, el diputado del Grupo Mixto, Armando Ojea (Democracia Ourensana), tendrá la oportunidad de formular su primera interpelación al Ejecutivo autonómico.

El asunto que ha elegido, según ha trasladado en su comparecencia ante los medios, es "el compromiso de la Xunta de plantar 260.000 árboles en Galicia", incluidos 15.000 en Ourense, y si se atenderá al plan diseñado "en detalle" por el Ayuntamiento que dirige Gonzalo Pérez Jácome para acometer la medida.

ILP 'LIBEREMOS A GALEGA!'

También en esta jornada, en la Cámara autonómica, la Plataforma en defensa dos medios públicos de comunicación 'Por unha CRTVG ao servizo do pobo' ha informado de que la Mesa del Parlamento ha admitido a trámite la propuesta de iniciativa legislativa popular 'Liberemos a Galega!' registrada el pasado 11 de septiembre.

La plataforma explica que, con este acuerdo, que declara también constituida la comisión promotora, se pone en marcha el proceso para recoger, en un plazo de cuatro meses, los apoyos precisos entre la ciudadanía gallega (mínimo de 10.000 firmas).

Está previsto que la recogida de firmas empiece en este mes de octubre y podría prorrogarse hasta principios de 2025. De obtenerse los apoyos precisos, la ILP sería defendida y votada en la Cámara autonómica.