Rueda y Besteiro discrepan sobre la gestión de los fondos europeos en su primera reunión

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el nuevo delegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, han mostrado este martes su discrepancia sobre la gestión que cada administración hace de los fondos para los proyectos que contarán con financiación europea Next Generation.

El primero en comparecer ante los medios tras la reunión que ambos políticos han mantenido en la sede de la Xunta en San Caetano ha sido Besteiro, quien ha explicado que interpeló al presidente gallego sobre qué aportación está dispuesta a poner la Administración autonómica de fondos propios para los procesos industriales que considera prioritarios.

Besteiro ha sostenido que "así lo hacen otras comunidades en el camino de conseguir esas partidas y ha destacado también que los fondos europeos llegan a los 313 ayuntamientos gallegos a través del Plan de recuperación puesto en marcha por Pedro Sánchez y que estas administraciones los ejecutan con "rapidez y eficacia". "El dinero europeo llega a todos los rincones de Galicia, agotan todas las convocatorias y aportan recursos propios para sumar", ha dicho Besteiro, que también ha calificado de "toque de atención no menor" el informe del Consello Consultivo que "advertía de falta de transparencia" del Gobierno gallego en relación con la ejecución y gestión de esos fondos.

Al respecto, el máximo mantario autonómico ha asegurado que, en materia de fondos europeos, a la Xunta "no le vale" el discurso de que los grandes proyectos estructurantes pedidos por el Gobierno central tienen que esperar a Pertes que se van a convocar "dentro de los Pertes industriales, que nunca llegan y que cada vez están desesperando y desesperando más a los grandes inversores que quieren hacer proyectos potentes en Galicia".

"Me preguntó además el delegado del Gobierno por cuánto estaría dispuesto a poner la Xunta y ya le dije que los inversores que están esperando los fondos Next Generation saben perfectamente el compromiso de la Xunta y de las cantidades que nos pidieron", ha dicho Rueda, que ha insistido en que el Ejecutivo autonómico está "absolutamente dispuesto a aportar su parte". "Lo que no se puede pretender lógicamente es quien se reserva el 100% de los Next Generation ahora diga que no los va a mover o que los va a mover en función de lo que hagan otras administraciones", ha dicho.

La reunión ha arrancado a las 17,30 horas y se ha prolongado poco más de una hora.