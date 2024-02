Rueda bromea con el "gobierno" de Pontón y le aconseja dos consellerías: "imposición lingüística y exteriores"

LUGO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, ha reivindicado este lunes al "equipazo" con el que trabaja en el Ejecutivo gallego --ha integrado a todos los conselleiros en sus listas para el 18F--, mientras que ha ironizado con la decisión de la aspirante del BNG, Ana Pontón, de presentar en esta jornada el que sería el diseño de su hipotético gobierno tras la cita con las urnas.

"Yo tengo un equipazo del cual estoy muy orgulloso. Hoy iba a presentar el suyo la candidata del BNG, pero no ha presentado nada. ¿Qué iba a presentar? Si tiene que hablar con todos los demás", ha proclamado Rueda, en un mitin abarrotado --con unas 1.000 personas, según la organización-- en el auditorio de la Facultad de Veterinaria de Lugo, en el que también ha presumido de las 872 medidas de su programa.

En este escenario, el líder popular ha ironizado con que Pontón "salió diciendo que iba a formar su gobierno, a hacer un diseño, pero no concretó nada". "Claro que no ha concretado porque no puede. Tendría que hablar con todos los demás", ha insistido, antes de lanzar una advertencia a la nacionalista: "No va a hacer ningún gobierno, en primer lugar, eso que lo tenga claro".

Pero Rueda ha precisado que, por si Pontón quisiera "hacer un gobierno cuando esté en la oposición", le daría "dos consejos": el primero, hacer una consellería "de adoctrinamiento e imposición monolingüística" en gallego y crear otra de "asuntos exteriores" para "llevarse con sus amigos de Bildu y ERC". "Es el gobierno que no va a ser, pero es en el que están pensando", ha avisado.

Dicho esto, ha advertido que el PP se lo juega "todo" frente a una izquierda "sectaria" y que se cree "que está de moda". Pero, en la misma jornada en la que el CIS pone en riesgo su mayoría absoluta con un BNG disparado al alza, Rueda ha garantizado que no está "preocupado". Y es que, ha afirmado, aunque la izquierda piense que "está de moda", el 18F "pasará lo de siempre: la mayoría absoluta del PP".

LA MAYORÍA "DEPENDE DE LUGO"

Encargada de abrir el mitin, la candidata por la provincia de Lugo Cristina Sanz ha pedido el apoyo para Rueda frente a un BNG que "no representa a la mayoría social de Galicia" y para un PSdeG que ha reducido a "sucursal del 'sanchismo'". "Lugo va a ser la única provincia de Galicia a la que no va a llegar el AVE gracias a Sánchez", ha afeado.

Tras Sanz, ha intervenido el también candidato Javier Arias, quien ha llamado a ir "juntos" a las urnas el 18F para dar al líder del PPdeG su "primera mayoría absoluta", y ha reconocido que el papel de Lugo será clave.

"Esa mayoría absoluta que desde el PP necesitamos y ansiamos depende de Lugo", ha advertido, antes de incidir en que "la gobernabilidad" de la Comunidad en el próximo mandato depende de cada voto. "No nos llega con ganar, tenemos que arrasar e ir todos a votar el PP. Pero no solo es necesario vuestro voto, también vuestro trabajo para convencer a quiénes tenéis a vuestro alrededor", ha advertido.

DE LAS MUJERES A LOS MAYORES: CANDIA PIDE EL VOTO A VARIOS COLECTIVOS

El mitin en el que también ha estado presente otro de los candidatos, el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, también ha tomado la palabra y ha sido receptora de muchos de los aplausos del mitin la presidenta provincial y portavoz del PP en la ciudad, Elena Candia, quien no ha escatimado en pedir el voto.

Así, ha pedido el sufragio de las mujeres, de los jóvenes, de los mayores y de los empresarios y autónomos. Y también ha reivindicado el compromiso de la Xunta con la ciudad --también Rueda reafirmó sus promesas con la provincia y garantizó que luchará por el proyecto de Altri en Palas de Rei--.

Asimismo, aprovechando que el mitin era en la Facultad de Veterinaria, ha recordado que Lugo tiene campus "gracias al trabajo de un presidente, de 'Paco' Cacharro". "Y hay que decirlo en su casa", ha zanjado la líder popular.