Rueda defiende la actuación de los antidisturbios en A Coruña y apunta a Blanco: "Otra cosa es la dirección política"

Rueda, acompañado de Lorenzana, atiende a los medios.- DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido que "los policías y fuerzas antidisturbios hicieron su trabajo" en la pasada jornada en A Coruña, donde se registraron altercados a raíz de una visita del líder de Vox Santiago Abascal. "Otra cosa es la dirección política de esos trabajos", ha puntualizado, con el foco en el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

De hecho, aunque no ha llegado a pedir su dimisión, preguntado de forma expresa tras participar en un acto en Santiago, sí ha esgrimido que Blanco debe profundizar en sus explicaciones por lo ocurrido en la ciudad herculina. A su juicio, el delegado del Gobierno "tendrá que explicar cuál fue la reacción, si realmente se pudo hacer algo para evitar esos altercados, o si se pudo hacer más".

Antes de atender a los medios, en su intervención en el 'Encontro 40º aniversario Expansión Galicia', el presidente ya se había referido a los altercados en A Coruña, que ha definido como "escenas no deseables" que "no merecen otra cosa que la condena". "Allá los que no son capaces de condenarlo", ha esgrimido, antes de rechazar el uso de la "violencia".

"Cuidado con estas cosas", ha advertido, crítico con quienes, a su juicio, fomentan que "se levante muros". Y, tras resaltar que en Galicia "no gustan los extremismos", ha aseverado que en democracia "hay un instrumento que son las elecciones".

"PREOCUPADO" POR QUE EL BNG "NO CONDENE"

En sus declaraciones posteriores, Rueda ha reiterado que le "preocupa muchísimo" que haya "partidos" que "no son capaces de condenar" los hechos de este miércoles en A Coruña, y ha afinado a quién se refería. "Como los representantes del BNG, con todo tipo de filigranas dialécticas para no decir que lo condenan. Seguro que la inmensa mayoría de los gallegos pensamos que no puede ser", ha esgrimido.

"En Galicia no somos así. En Galicia no queremos vivir así. No tenemos esa intolerancia. Nos pueden gustar más o menos determinados posicionamientos políticos, pero para eso están las urnas, para expresarse y creo que aquí, hasta ahora, somos un caso único en España", ha resaltado el presidente, al frente del Gobierno de una comunidad en la que Vox, por el momento, no tiene representación.

En esta coyuntura, el presidente gallego ha subrayado que es necesario "hablar con claridad" para incidir en que "ese es el camino" y que "utilizar la democracia para cualquier cosa en democracia no es admisible". Bajo su punto de vista, "no ser capaces de decirlo claramente o incluso justificarlo veladamente retrata a mucha gente".

"Me preocupa muchísimo, aparte de la propia actitud de las personas que utilizan la violencia, que algunos partidos como el BNG no sean capaces de nuevo de condenar eso claramente. Hay que hacerlo y espero que lo hagan. Si no, se retratarán, y la gente los conocerá cada vez más", ha zanjado.