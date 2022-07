Rueda demanda al Gobierno que "se ejecute cuanto antes" la alternativa de la Xunta para la A-6

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, demanda al Ministerio de Transportes que la alternativa que propone la Xunta ante el derrumbe del viaducto de la A-6 "se ejecute y se ejecute cuanto antes".

Así se ha expresado después de que la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, haya remitido una carta al secretario general de Infraestruturas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Xavier Flores, en la que reclama actuaciones "urgentes" en la A-6, al tiempo que la Xunta propone un nuevo vial que permitiría enlazar la N-VI y la A-6 sin tener que atravesar Pedrafita.

Al respecto, Rueda espera que el Gobierno atienda la propuesta de la Xunta. "Es que no podemos ser más proactivos en la solución de un problema que nos urge mucho", avisa. Así, se refiere a que "cada día que pasa los problemas se acrecientan, no solo la incomodidad de los vecinos de Pedrafita, de las personas que tienen que acceder o salir de Galicia por ese tramo", sino "la imposibilidad de las empresas que tienen transportes especiales que no pueden pasar ahora mismo".

"Creo no pudimos ser más pacientes y leales, creo que ya llega un momento en el que hay que empezar a actuar", sostiene. "Ya van varias semanas del derrumbe, seguimos sin conocer las causas, plazos de reconstrucción", se queja.

Censura que, "ahora, resulta que de tres propuestas que hiciera la Xunta, sin decirnos muy bien por qué, no les valía ninguna de las tres". "La que propuso el Gobierno no soluciona ninguno de los problemas que están planteados", asegura. "Vamos a intentar presentar otra propuesta que no presente esos supuestos problemas y que sería de fácil ejecución", agrega.

Y es que "si de verdad hay voluntad para ejecutar esto, deberían tenerse en cuenta estas propuestas y ejecutarse cuanto antes". "Si lo que queremos es seguir mareando y no darle al derribo de ese viaducto la importancia que seguro le daría el Gobierno si fuera en otras zonas de España, pues entonces seguiremos en este plan", lamenta.

Por todo ello, Alfonso Rueda espera que: "Impere de verdad la razonabilidad, que nos pongamos a construir en positivo, nunca mejor dicho", de modo que se ejecute la propuesta de la Xunta.