Rueda destaca los desafíos comunes de Galicia y Castilla y León: de la vivienda a la mejora de infraestructuras

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (izquierda), junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en el 'Foro Ancares. Los retos del Noroeste', celebrado en Ponferrada (León). - JCYL

SANTIAGO DE COMPOSTELA / PONFdERRADA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado este viernes que Galicia y Castilla y León comparten desafíos comunes en ámbitos estratégicos, como la vivienda, la mejora de las infraestructuras del noroeste o el reto demográfico. Para hacerles frente, ha apostado por "seguir manteniendo el clima de colaboración y diálogo" que "siempre ha caracterizado la relación" entre ambas comunidades autónomas.

Así lo ha trasladado durante su participación en el 'Foro Ancares', un encuentro organizado por 'El Progreso' y 'Diario de León', en el que conversó con su homólogo en la comunidad vecina, Alfonso Fernández Mañueco.

En su intervención, el titular del Ejecutivo autonómico ha hecho hincapié en la importancia de contar con unas infraestructuras eficientes para garantizar la competitividad de las regiones. Así, ha recordado que están pendientes de desarrollo iniciativas estratégicas como el Corredor Atlántico, que afecta a ambos territorios.

También se ha referido a otro desafío común que une a las dos comunidades: el reto demográfico. "Tenemos unas características de población similares y hay que mantener los servicios básicos y actuar contundentemente en problemas como el de la vivienda, también en el rural", ha indicado Rueda.

Al tiempo, ha señalado que "hay que construir para dar respuesta a ese déficit actual que existe y facilitar también que otros la construyan favoreciendo el suelo, además de movilizar ese enorme parque de vivienda vacía". "Los dogmas, las ideologías no construyen viviendas", ha sentenciado.

Asimismo, el presidente de la Xunta abogó por "cuidar esa joya de la corona que tenemos que es la sanidad pública, optimizar los recursos y saber que cada vez va a ser más demandante porque cada vez vivimos más".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

En la conversación, ambos presidentes autonómicos también abordaron otros asuntos de interés para los dos territorios como el sistema educativo, o la financiación. Sobre este último punto, cabe recordar que Galicia y Castilla y León mantienen una línea de demanda común, recogida en la Declaración de Santiago firmada en 2021 por un total de 8 comunidades.

Por último, Alfonso Rueda también ha destacado la "gran oportunidad" que va a suponer el próximo Año Xacobeo, ya que actuará "como escaparate no solo de Galicia, que es el final del Camino, sino de todos los territorios por los que pasa", haciendo alusión de que precisamente Ponferrada actúa de "lanzadera, ya que mucha gente comienza aquí el Camino". La visita del papa León XIV en 2027, ha dicho, sería "la guinda perfecta".