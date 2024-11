Rueda, con el foco en financiación, quiere una Conferencia de Presidentes "útil" y de la que salgan acuerdos

Celebra que la cita, a la que irá con la mejor "disposición", tenga fecha y hace un balance "negativo" del año de legislatura de Sánchez

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha celebrado que el Gobierno central haya ratificado fecha y lugar --el 13 de diciembre en Santander-- para la próxima Conferencia de Presidentes, en la que considera "relevantes" todos los temas cerrados que se abordarán. Con todo, ha resaltado que prevé aprovechar la cita para defender un modelo de financiación "justo" frente a la propuesta del cupo catalán o su posible extensión al conjunto estatal.

Al término de la reunión del Ejecutivo, el presidente gallego ha incidido en que a su homólogo estatal, Pedro Sánchez, le "costó" y se "resistió durante muchísimos meses", pero "por fin" ha cumplido con su "obligación" de convocar este encuentro con los mandatarios autonómicos. "Tenemos claro que el presidente no quería pero las comunidades sí y también las que no gobierna el PP", ha aseverado.

Rueda ha recordado que se abordarán cuestiones como financiación autonómica, sanidad, emigración y vivienda, todas ellas "importantes", y ha manifestado su deseo de que el encuentro sea "útil" y permita llegar o perfilar "acuerdos" cuyas bases exigen "hablar al máximo nivel", aunque se desarrollen con más detalle después "en otros foros".

"Yo voy a ir con la mejor de las disposiciones", ha garantizado y, a preguntas de los asuntos que quiere priorizar la Xunta, ha replicado que todos los que se han cerrado son importantes, pero ha citado en primer término la financiación, que "inicialmente" el Gobierno "no quería" introducir en el debate del encuentro al ser "consciente" de las dificultades de pacto que entraña este asunto.

"Espero que sea consciente y, ya se lo han dicho también presidentes socialistas u organizaciones donde son oposición, de que el sistema de cupo que se está planteando no es bueno, desde luego no es beneficioso para Galicia", ha esgrimido el también líder del PPdeG.

También ha defendido la necesidad de profundizar en acciones "más coordinadas" tanto en materia de vivienda como en emigración y ha afirmado que él prevé trasladar al Gobierno que "Galicia es capaz de ejecutar muchos más fondos" en este ámbito.

Asimismo, ha aludido a la necesidad de pasos normativos del Gobierno para contribuir a atajar, de la mano de las comunidades, problemas como el de la falta de profesionales sanitarios, o pedir "una política migratoria coordinada", con el trasfondo del reparto entre comunidades de las personas refugiadas de conflictos como el de Mali.

"Una política migratoria es una política de país. Las comunidades no podemos ser simplemente receptoras de personas migrantes que no nos enteramos de los sitios a los que van a ir", ha advertido y se ha quejado, una vez más, de que no haya un "criterio de distribución" y de la "muy poca información" que recibe la Xunta.

"Yo siempre reconozco que el delegado del Gobierno me transmite la información que tiene, pero el problema es que le dan muy poca. Por tanto, este es un tema que hay que hacer de forma más ordenada y planificada", ha zanjado.

En la comparecencia, el presidente gallego también ha sido preguntado por el año de legislatura que cumple el Gobierno que dirige Pedro Sánchez. "Creo que a la vista está", ha replicado Rueda, antes de subrayar que "no fue capaz más que de aprobar una ley, que era la que interesaba a uno de sus socios".

"Todo lo demás lo mantiene pendiente. Vemos aplazamientos constantes de normas que es necesario aprobar, disensiones constantes, debilitamiento de los socios, chantajes por parte de partidos que lo sostienen que oslo piensan en un territorio y quiebran la solidaridad", ha esgrimido, de nuevo en referencia, sin citarlo expresamente, al debate de la financiación y el cupo catalán.

También ha aludido a la "pérdida de prestigio internacional", algo que ve "evidentísimo", y a los "casos de corrupción" cada vez "más cerca" del núcleo del Gobierno. Así, ha concluido, que el balance solo puede ser "francamente negativo", que también ha extendido a los "incumplimientos claros" con Galicia.

En concreto, ha aludido a la transferencia de la gestión del litoral, aún no concretada meses después del aval del Tribunal Constitucional a la ley gallega, o a los "retrasos" en infraestructuras.

Por introducir una cuestión "positiva", ha señalado que "por fin" fue recibido con Sánchez el pasado mes de septiembre, pero ha recordado que no solo asumió casi ninguna cuestión novedosa, sino que los compromisos cerrados hace dos años "siguen sin cumplirse" mientras él se sostiene "en partidos que cada vez le hacen más chantajes que van en detrimento del interés general y, por tanto, del de Galicia".