Rueda insiste en que García Ortiz "está en una posición insostenible": "Hay un clamor del que debería tomar nota"

PONTEVEDRA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha manifestado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "está en una posición insostenible" y que existe "un clamor del que debería tomar nota".

En el transcurso de un acto oficial este martes en la localidad pontevedresa de Poio, el titular del ejecutivo gallego ha sido preguntado por los periodistas por la decisión del Tribunal Supremo de desestimar por unanimidad el recurso presentado por una asociación de fiscales contra la decisión del Gobierno de renovar a García Ortiz para el cargo en diciembre de 2023.

"Con independencia de lo que se diga de su nombramiento creo que el fiscal general del Estado está en una posición insostenible", ha manifestado Rueda, que ha apuntado a "todo" lo que "se está viendo", como "la destrucción de pruebas, lo de los móviles, el borrado de datos".

Para el mandatario gallego, "un fiscal general del Estado, que tiene que ser garante de todo lo contrario", por lo que ha censurado el "enrocamiento" por parte de Álvaro García Ortiz por "no querer darse cuenta" de lo que, a su juicio, "es una sensación general, de que así no podemos seguir". "Debería tomar nota, pero parece ser que no la está tomando", ha dicho.

Por último, el presidente de la Xunta ha asegurado que "al final" existe "un descrédito para el funcionamiento de la administración de jsticia en general". "Si estamos viendo a su máximo representante, en lo que toca a la Fiscalía, comportarse así es muy difícil pedir a los ciudadanos que confíen en las instituciones, en algo tan importante como la Justicia", ha manifestado el titular de la Xunta.

"Hay un clamor ya sobre su situación del que debería tomar nota, con independencia de su situación judicial, ha concluido Alfonso Rueda.