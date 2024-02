Rueda ironiza con que el CIS dé "algún diputado" al PP y acusa a BNG de "no condenar" la muerte de guardia civiles

Mañueco arropa a su 'colega' gallego, del que ensalza su capacidad de "gestión"

SANTIAGO / O BARCO (OURENSE), 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda, ha tirado de ironía para referirse al último barómetro del CIS sobre las elecciones autonómicas que pone en riesgo la mayoría absoluta de los populares gallegas, cuyo líder ha afirmado que esperaba de esta encuesta que apuntase a que el PP "no va a sacar ningún diputado".

"Todavía nos da algún diputado", ha bromeado Rueda en un mitin en O Barco de Valdeorras (Ourense) en el que ha sido arropado por su homólogo en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueca, que ha erigido a su 'tocayo' como el "garante" de la "estabilidad", "seguridad" y "tranquilidad" que "necesitan los gallegos".

En el día en el que Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado la tercera y última entrega del barómetro sobre las elecciones en Galicia de este domingo, Rueda ha iniciado su discurso con palabras de recuerdo a los dos guardia civiles muertos en Cádiz tras ser embestidos por una narcolancha, unos hechos que, según el presidente de la Xunta, el BNG "no ha condenado" y el PSdeG "lo ha condenado de vergonzantemente".

Así, el líder del PP de Galicia se ha referido a la encuesta del CIS para, tirando de ironía, restar importancia a un estudio que ve hecho a medida "de lo que quiera" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "La primera (entrega del CIS sobre las gallegas) nos decía que nos iba mal, la segunda nos decía que nos iba fatal y yo creía que en esta tercera iba a decir que no íbamos a sacar ningún diputado. Todavía nos da algún diputado", ha sentenciado.

En este sentido, Rueda ha afirmado que prefiere las encuestas negativas porque eso "obliga a trabajar", a "que no haya relajación" y a "estar motivados" de cara a la cita con las urnas del domingo, en el que "está en juego el modelo de estabilidad" que, dice, encarna su proyecto frente al "modelo de pasos atrás" del "barullo del multipartito".

Tras agradecer el respaldo en campaña de Mañueco, Alfonso Rueda ha subrayado que estas elecciones "también son importantes" para "que cambie el Gobierno de España" y terminar con la etapa de un Pedro Sánchez al que el presidente gallego ha afirmado que conoció en persona, precisamente, en la comarca de Valdeorras durante la ola de incendios del verano de 2022.

Según Rueda, Sánchez vino a Valdeorras "enfurruñado, como si fuese del BNG" y dijo "que la culpa de los incendios era del cambio climático después de llegar en helicóptero y con siete coches".

CRÍTICAS AL BNG

El aspirante popular a continuar en San Caetano ha dedicado buena parte de su intervención a lanzar críticas al BNG, del que ha dicho que "su primer punto del programa electoral es la independencia" de Galicia, lo que ha contrapuesto a que el del PP son "las familias".

"Yo no me voy a dejar llevar por los mismos rollos identitarios de siempre del nacionalismo. Porque es el mismo nacionalismo de siempre, que nadie se deje engañar", ha aseverado Rueda después de afirmar que "la izquierda", además de "prometerlo todo", está "de brazos cruzados" durante la campaña "mirando las encuestas a ver si el PP pierde un diputado". "Eso a mí no me vale", ha apostillado.

LAZOS ENTRE CASTILLA Y LEÓN Y GALICIA

Así, ha subrayado que su proyecto pasa por "tender puentes" y "no muros" entre los territorios vecinos, como, dice, ocurre entre Galicia y Castilla y Léon, que comparten "proyectos", "inquietudes" e "intereses" como el Corredor Atlántico y que sufren las consecuencias del derrumbe del viaducto de O Castro, en la A-6, que conecta las provincias de Lugo y León.

Rueda ha lamentado que se reconstruya esta infraestructura "al ritmo en el que se construyeron las pirámides" y ha asegurado que "si este viaducto conectase Cataluña con cualquier otro sitio, ya estaría arreglado".

MAÑUECO ENSALZA A RUEDA

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León y líder del PP en la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, puso en valor la figura política de Rueda, el "único" candidato en estas elecciones "capaz de aportar" la "seguridad" que los gallegos "necesitan".

"Cuando veo a Rueda, veo a Galicia. Veo a un presidente serio, que defiende los intereses de Galicia y de toda España. Veo una personalidad propia, voz alta y clara que se escucha bien en todos los foros. Todo lo demás no es más que incertidumbre, confusión y mucho ruido. Eso no lo quiero para Galicia", ha señalado el 'barón' castellanoleonés.

Así, ha apuntado que "cualquier candidato" está "a años luz" de Rueda, de quien ha alabado su "capacidad de gestión" y de anteponer "los intereses de Galicia" al frente de un gobierno "de todos y para todos" que escapa "del localismo" porque "eso es división".

De este modo, ha apelado a los gallegos a dar "una victoria clara" y "rotunda" que "sólo se va a conseguir de una forma: votando en masa". "Cada voto es clave, único y decisivo", ha añadido antes de incidir en que "el que prefiera quedarse en casa está dando su apoyo al multipartito, que estarán encantados y felices".

"El lunes no se vota, solo se vota el domingo. El lunes no puede ser de lamento", ha concluido Mañueco.