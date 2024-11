Rueda justifica no citar a Feijóo en la comisión de contratos para no "hacer oposición" a nivel nacional

El presidente de la Xunta ve "lógico" citar a conselleiros desde el bipartito porque eran "los máximos responsables" de las contrataciones

NOIA (A CORUÑA), 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha justificado que el plan de trabajo para la comisión de investigación sobre los contratos de la Xunta durante la pandemia --entre otros asuntos--, que aprobó el viernes el PP en solitario, no incluya al exmandatario Alberto Núñez Feijóo como reclamaban BNG y PSdeG para que no sea un órgano donde "hacer oposición a nivel nacional".

Así lo ha asegurado al ser preguntado, en su comparecencia posterior a la celebración del Consello de la Xunta, esta semana en Noia (A Coruña), sobre por qué no se citará a la persona que estuvo 13 años en el cargo y que gestionó el grueso de la pandemia de la covid-19.

"Alberto Núñez Feijóo va para tres años que no es presidente de la Xunta", ha insistido Rueda, quien rechaza hacer de esta comisión de investigación, impulsada por el BNG, una "comisión de difamación".

Además, el mandatario gallego ha asegurado que al ahora líder estatal del PP "se le pudo haber preguntado" durante los 13 años que estuvo al frente del Gobierno autonómico por los asuntos que serán objeto de investigación: los contratos de emergencia, el modelo de financiación del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y las licitaciones menores a empresas como Eulen, donde es directora para el Noroeste la hermana de Feijóo, Micaela Núñez.

Del mismo modo, Rueda ha esgrimido que "muchas otras comparecencias" se podían haber producido si no fuera "por el empeño" de la oposición en que fuesen citadas personas como el expresidente de la Xunta y, si no, no apoyar el plan de trabajo, como finalmente hicieron BNG y PSdeG.

Por ejemplo, el PP accedió a citar a las empresas responsables de las contrataciones con la Administración autonómica, siempre que las personas que compareciesen las eligiesen las propias compañías, pero nacionalistas y socialistas "dijeron que no".

En todo caso, Rueda ha destacado que está prevista su propia comparecencia y que "podrían comparecer otros presidentes, aparte de Alberto Núñez Feijóo", que estuvieron en el cargo cuando "se decidían asuntos que van a ser objeto de la comisión". En concreto, se ha referido de manera velada al socialista Emilio Pérez Touriño, ya que bajo su mandato se llegó a estudiar el modelo para la construcción del Álvaro Cunqueiro.

Es más, entre los que sí estarán citados al Parlamento son todos los conselleiros de Sanidade desde 2005, incluida la del bipartito, María José Rubio; así como la de Obras Públicas también de la época de Touriño, María Xosé Caride.

Preguntado sobre por qué estas personas sí estarán citadas pero no Feijóo, el presidente ha alegado que eran los "máximos responsables de los departamentos" que hacen las contrataciones y, por tanto, "es lógico" que acudan al Pazo do Hórreo a explicarlas, "con total transparencia".

Rueda, quien espera que la comisión "se ponga a trabajar cuanto antes", ha insistido en señalar que la lista de comparecientes podría haber sido "mucho más amplia si realmente la intención de la oposición fuera que se aportara toda la información" sobre los asuntos que se investigarán.