Rueda justifica no declarar luto oficial por Beiras: "No representaba a la totalidad de los gallegos"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, antes del Consello. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha justificado no haber declarado luto oficial en la comunidad por el fallecimiento del histórico líder nacionalista Xosé Manuel Beiras. Como argumento, ha esgrimido que "no representaba a la totalidad de los gallegos", sino "a una parte de ellos".

A preguntas de los periodistas, Rueda ha señalado que le hace "gracia" que haya quien busque hacer "alguna polémica de todo esto" y ha recordado que él, a través de sus redes sociales, reconoció a Beiras como "una figura singular" de la política gallega. Aún en "las antípodas ideológicas", el también líder del PPdeG ha recordado que le reconoció que tuvo "una relevancia muy especial".

"Así lo reconocimos yo y muchísima gente", ha remarcado, antes de matizar que, en todo caso, los lutos oficiales se declaran por personalidades que "representan" a todos los gallegos. "Estamos hablando de una persona que no representaba a la totalidad de los gallegos, representaba a una parte de ellos", ha sentenciado.

Así, ha justificado el luto oficial por los que fueran presidente de la Xunta, Manuel Fraga, y conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, al considerar que, desde su papel en el Gobierno autonómico, "representaban a la totalidad de los gallegos, a aquellos que los apoyaron y a los que no.

"Uno fue presidente de Galicia durante muchísimo tiempo y otro, un conselleiro fallecido aquí, en San Caetano, en plena jornada de trabajo. Creo que las cosas hay que ponerlas en su dimensión. Insisto, con todo el respeto a la figura del señor Beiras, creo que son cosas diferentes y deben tener un tratamiento diferente", ha recalcado.

FEIJÓO, "INTEGRADO" EN EL PPDEG

Más allá, sobre la falta de pronunciamiento del expresidente Alberto Núñez Feijóo, ha recordado que en los actos civiles por la muerte de Beiras estuvieron el conselleiro de Cultura, José López Campos, y también la secretaria general del PPdeG, Paula Prado.

De ambos --que acudieron acompañados del secretario xeral da Lingua, Valentín García--, ha resaltado que "manifestaron los respetos que procedían". "Yo considero a Feijóo integrado en el PPdeG. Fuera de eso los que quieren crear polémicas, que casualmente siempre vienen del mismo lado, parece ser que no tienen tanto respeto a la figura de Beiras", ha zanjado.