Rueda justifica la vía "puntual" de que haya PAC solo con enfermeros, pero garantiza: "No es una solución definitiva"

Defiende que el objetivo es cubrir "todas las plazas" de médicos y "no" extender este modelo a toda Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha justificado que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) tiene que "reaccionar" ante la falta de soluciones "estructurales" del Gobierno a la falta de médicos, sobre todo en Atención Primaria. En este contexto ha enmarcado el hecho "puntual" y "temporal" de que haya puntos de atención continuada (PAC), concentrados en Pontevedra-O Salnés, solo atendidos por personal de enfermería.

Pero en declaraciones a los medios en Santiago, el presidente ha asegurado que se trata de una vía "puntual" y de carácter "transitorio". Es decir, ha defendido que el objetivo último de la Xunta es cubrir "todas las plazas de facultativos" y "no" extender este modelo a otras zonas de Galicia.

Así lo ha trasladado después de que el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés informase de que comenzará esta semana a formar al personal de enfermería de los PAC para que sepa cómo actuar cuando no haya médicos de guardia.

El gerente del área, José Flores, indicó que será un curso práctico impartido por la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061 para el personal de enfermería, para aquellos casos en los que se encuentren sin acompañamiento médico ante una urgencia.

Además, se elaborará un protocolo que ordene su trabajo, para que tengan seguridad laboral y respaldo legal.

¿TENDENCIA PARA GALICIA?

Preguntado acerca de si este modelo marcará una tendencia en Galicia tras la inauguración del Centro DXC Technology en Santiago, Rueda ha respondido que "no", y ha apuntado que hay otras comunidades como Madrid y Cantabria en las que se está acusando no tanto la falta de titulados en Medicina como la de especialistas en Atención Primaria.

El mandatario ha esgrimido que Galicia y también otras comunidades defienden desde hace tiempo que la única solución "estructural" es la "ampliación de las plazas MIR y que se cree una especialidad de urgencias". Estos pasos, a su modo de ver, permitirían solucionar el problema "al menos en parte".

"En el caso de Galicia tendría un efecto bastante inmediato", ha afirmado, antes de reivindicar que la Comunidad, de hecho, tiene "una hatio de médicos en Primaria por habitante bastante superior" a otras autonomías que se enfrentan "al mismo problema".

En todo caso, ha precisado que "eso no quiere decir" que la Xunta "ignore la realidad" que se da, por ejemplo, en zonas de Pontevedra-O Salnés, donde la falta de médicos es más acusada y, en consecuencia, a la espera de una "solución estructural" que "depende del Ministerio de Sanidad", hay que dar pasos para que "las personas reciban la mejor atención sanitaria posible".

"UNA POSIBILIDAD COMO OTRAS MUCHAS"

En este punto, ha justificado la necesidad de buscar "fórmulas temporales" para atender a los pacientes. En ellas encajaría la situación que se ha dado ya en algunos PAC de que cuenten solo con personal de enfermería, pero también otras opciones, como fomentar que todos los médicos que puedan hacer la prolongación de jornada la hagan o que se puedan compartir carteras en casos de baja o vacante.

"Todas esas fórmulas tienen que ser temporales, pero la definitiva es que y haya más médicos", ha insistido, antes de garantizar que si la Xunta pudiera "tener la capacidad" de, por sí misma, crear más plazas de MIR y la especialidad de urgencias, ya lo habría hecho "hace tiempo". "Pero no es posible y tenemos que arbitrar medidas temporales", ha apostillado.

"NO ES UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA"

Preguntado acerca de qué diría a los pacientes que se encuentran con un PAC atendido solo con personal de enfermería, el presidente ha insistido: "No es una solución definitiva". "Que donde se pueda dar no lo tomen ni mucho menos por una solución permanente porque no lo va a ser", ha comprometido.

De hecho, ha asegurado que la situación ya ha mejorado con respecto a meses pasados y, ante la insistencia de los medios acerca de si esta vía se puede extender a otras zonas de Galicia, se ha reafirmado en que prefiere concentrarse en "cubrir todas las plazas". De hecho, ha apuntado que la propuesta para cobertura de plazas difíciles a través del concurso de méritos ya ha permitido solucionar algunas ubicaciones.

"Me gustaría que todo este tipo de soluciones transitorias fuesen lo más transitorias posibles. Pero insisto en que este es un problema general que, afortunadamente, en Galicia no se da con la intensidad de otras comunidades. Pero se está dando y tenemos que reaccionar y la Xunta, en la medida de sus posibilidades, lo va a hacer", ha zanjado.