El PP gallego atribuye la movilización de Madrid a "la sanidad española": "No es un problema de Ayuso o Rueda"

El PSdeG observa parecidos "peligrosos" en Galicia con la Comunidad madrileña y BNG destaca protestas ciudadanas en O Salnés

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Nov. (EUOROPA PRESS) -

El viceportavoz parlamentario del PP gallego Alberto Pazos Couñago ha mostrado este martes su "respeto" por la movilización que tuvo lugar el pasado domingo, una manifestación que se convoca "legitimamente" --dijo-- por los "problemas de la sanidad española".

"No es un problema de (Isabel Díaz) Ayuso ni de (Alfonso) Rueda; no es de un presidente autonómico concreto, es de todos", ha manifestado en rueda de prensa tras la junta de portavoces.

Mientras, el portavoz parlamentario socialista, Luis Álvarez, se ha pronunciado el anuncio hecho este lunes en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, de que se formará a personal de enfermería para tener conocimientos sobre cómo actuar ante la ausencia de un médico. Al respecto, ha observado un parecido "peligrosísimo" con la política sanitaria de la presidenta madrileña.

Mientras, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, se ha referido a los problemas sanitarios que vive esa área sanitaria y ha destacado la movilización social de la comarca en defensa de la sanidad pública "de toda Galicia".

"DEMAGOGIA"

"Cuando hablamos de sanidad, hablamos de un servicio que afecta al conjunto de la población y requiere que hablemos en serio, que nos alejemos de la demagogia", ha manifestado el diputado popular, para incidir, a renglón seguido, que la manifestación de Madrid tiene que ver con "una falta de determinadas especialidades", médicos de familia y pediatras".

Asimismo, ha expuesto que hay dos cuestiones que se consideran "esenciales" por parte de los populares y que van en la misma línea de lo que demanda la Xunta: la convocatoria extraordinaria de mir para poder dotar de plazas el sistema y la creación de la especialidad de urgencias.

Pazos Couñago ha tachado de "demagogia" que el "portavoz socialista de Cantabria" apoye una manifestación mientras "no dice nada sobre la manifestación" en su comunidad. "No es serio", ha descalificado el diputado popular, quien ha señalado su "respeto máximo a la gente que se manifiesta cuando comprueba que (los gobiernos) no son capaces de dar siempre soluciones", ha dicho usando la primera persona.

Sin embargo, ha lamentado que los que tienen "interés en hacer ruido en donde gobiernan los demás". Así, ha contrapuesto que los popularse "están intentando resolver" los problemas en Galicia --ha citado el concurso de méritos para cubrir 106 plazas de medicina de familia-- y ha dicho que su política "está teniendo resultados, pero no tienen varitas mágicas".

"INCREMENTO DE LA DEMAGOGIA"

Sobre la propuesta concreta de los PAC del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, ha dicho que "se hablará de quién y para quién", pero ha rechazado "declaraciones grandilocuentes".

Preguntado sobre si cree que se incrementará la movilización social en Galicia ante la situación de la sanidad, se ha mostrado seguro de que lo que habrá es "un incremento de la demagogia en Galicia". "Puede ir a más, tanto PSOE como BNG tienen margen de mejora (en demagogia). Estoy seguro de que habrá un incremento", ha sentenciado.

"PARECIDO AYUSO"

Previamente, el portavoz parlamentario socialista anunció que la pregunta que hará al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, versará sobre la falta de "refuerzo y mantenimiento" de los servicios públicos, algo que "conecta" también con la pregunta sobre el modelo de atención primaria que harán los socialistas.

Y es que, ante las medidas anunciadas para el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, "resulta evidente que se está pareciendo de forma peligrosísima al modelo madrileño", algo de lo que los socialitas, ha dicho, vienen "advirtiendo".

Luis Álvarez ha alertado de que las "insuficientes medidas y presupuesto" en las cuentas gallegas, tienen como "consecuencia" las medidas que fueron anunciadas y que va a suponer que en centros de salud, los pacientes no vayan a ser atendidos por personal médico, sino de enfermería.

"Nos preocupa esta realidad y nos produce una honda inquietud, no queremos ese modelo sanitario. Queremos que se corrija", ha señalado en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces.

Por su parte, la viceportavoz del BNG ha indicado que también en el pleno llevarán una iniciativa sobre la falta de personal y la situación de la atención pediátrica en O Salnés, que --dijo-- se extienden a toda Galicia.

En este sentido, ha destacado la "movilización para defender los derechos de los gallegos" que se están protagonizando en esta comarca. "El derecho a la salud es un derecho de todos", ha enfatizado.