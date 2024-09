Rueda mantiene, sin discutir "medidas concretas": "Lo que me gusta de Meloni es que tiene política migratoria"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido este lunes que lo que le "gusta" de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, es que "tiene una política migratoria", aunque ha matizado que no entra a "discutir medidas concretas", si estas le gustan "más o menos" o si son de aplicación o no" en España.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas, durante la comparecencia posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, en relación a sus declaraciones en una entrevista en 'El Mundo' en las que afirmaba que Meloni "está haciendo cosas bien".

Rueda ha defendido que un Gobierno debe tener una política migratoria y ha esgrimido que él desearía que el de España tuviese un plan al respecto que debatiese con las comunidades. "Lo que sucede es que no hay ninguno, fuera de manifestaciones contradictorias que hace el presidente Pedro Sánchez, que un día dice una cosa en un país y al siguiente, en el de al lado, algo totalmente contrario", ha advertido.

"Eso es lo que nos tiene absolutamente desconcertados", ha agregado, antes de insistir en que no entra a "enjuiciar" unas medidas que tampco conoce "tanto", pero ha insistido en que le consta que Meloni "tiene una política migratoria". "Y creo que, como nación, debemos tenerla siempre", ha apostillado.

Dicho esto, ha vuelvo a "celebrar mucho" y a defender que es "muy bueno" que Vox "no tenga presencia en Galicia". Pero ha añadido que desea que pase lo mismo "con la extrema izquierda" y ha censurado que "con algunos no haya ningún problema" mientras, en otros casos, "no se puede ni mirar" a partidos "que no gustan a determinados espectros políticos".

REFUGIADOS EN MONTERROSO

En otro orden de asuntos, ha sido preguntado por la ausencia del alcalde de Monterroso, Eloy Pérez (PP), de los actos de acogida a migrantes que se realizan en la localidad de Lugo.

A este respecto, Rueda ha replicado que, en tanto no haya realizado ninguna declaración "de carácter xenófobo", no muestre "oposición frontal" a su llegada y esté "colaborando" desde el punto de vista municipal, es a él a quien corresponde preguntar por qué no acude a este tipo de actos públicos.