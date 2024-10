Rueda pide "humildad" a Puente para reconocer "fallos" ferroviarios en Galicia y "trabajo" para corregirlos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha pedido "un poco de mesura y un poco de humildad" al ministro de Transportes, Óscar Puente, para reconocer los "fallos" y las incidencias en el sistema ferroviario en Galicia y "trabajo" para "corregirlos".

El titular del Gobierno gallego se ha pronunciado de este modo al ser preguntado por las incidencias en el servicio en Galicia, que el mismo sufrió el pasado viernes, al quedar parado en un tren que viajaba a Madrid.

Tras señalar que cada día "miles de gallegos" viven los problemas en la red ferroviaria que él mismo sufrió el pasado viernes, ha sostenido que espera que, por encima, "el Gobierno no pretenda que le den las gracias por la situación" que se vive en Galicia. Además, ha subrayado que lo que pide su Gobierno son "soluciones".

Así, ha afirmado que la Xunta tuvo "mucha paciencia" en la puesta en marcha del funcionamiento del AVE, cuando ya había "muchos fallos que llamaban la atención", pero ha lamentado que esos fallos se repiten "dada día" y que la "excepción" es que los trenes funcionen "con normalidad".

"Y lo único que vemos dentro del Gobierno, al ministro, son manifestaciones como las que todos conocen, diciendo que todo va muy bien y que parece mentira que no estemos agradecidos y contentos", ha dicho para señalado que no están "ni agradecidos ni contentos" porque "las cosas no van bien".

Además, se ha referido a la situación ferroviaria que se vivió el domingo en el conjunto del Estado por el descarrilamiento de un tren entre las estaciones madrileñas de Atocha y Chanmartín y al hecho de que el ministro participase en un acto en Lugo. "Yo, sinceramente, con una situación así, desde luego estaría en otro sitio", ha afirmado para asegurar que "cada uno toma sus decisiones y tiene que explicar por qué prefiere estar en un sitio y no en otro".

"Menos tuits, menos falta de humildad y más reconocer lo que está pasando y más ponerse a trabajar", ha dicho Rueda.

Además, preguntado por los anuncios del ministro para la mejora de conexiones en Galicia, el presidente de la Xunta ha sostenido que lo único que se sabe es "que los trenes cada día funcionan peor" y que "antes no funcionaban mal".

"No me parece serio que ayer viviese un ministro a una fiesta a anunciar de repente, no dijo ni cómo ni cuándo, vamos a tener trenes lanzadera a 200 kilómetros por hora. En fin, pido un poco de seriedad en este tema que es muy serio", ha incidido Rueda para señalar que "Lugo y Ferrol" tiene "el mismo derecho al transporte ferroviario" que el resto de ciudades.

"Queremos realidades y no este tipo de promesas lanzadas muy alegremente", ha subrayado.