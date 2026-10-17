Rueda reivindica que la "buena política" empieza en lo local y aplaude el legado de los exalcaldes y exediles del PPdeG

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, durante un acto de homenaje a 2.600 exconcejales del PP, en el pabellón municipal de Nantes, a 17 de octubre de 2026, en Sanxenxo, Pontevedra, Galicia (España). El acto ha sido concebido como un reconoc - Elena Fernández - Europa Press

PONTEVEDRA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha reivindicado este sábado en Sanxenxo (Pontevedra) que la "buena política" empieza "en lo pequeño, por lo local" y ha puesto en valor los esfuerzos de exalcaldes y exconcejales populares históricos de Galicia, que dejaron "un importante legado" para que el PPdeG sea "lo que es hoy: una gran familia".

Así lo ha manifestado durante el acto de homenaje, que ha calificado de "bonito, emocionante y muy justo", a antiguos representantes populares de la provincia de Pontevedra.

Bajo el nombre 'Compromiso compartido', es un reconocimiento público a quienes gobernaron con las siglas del partido, liderando el desarrollo de las infraestructuras, la economía y los servicios locales de sus respectivos ayuntamientos; así como al resto de representantes públicos que dedicaron años de servicio en la oposición o tareas de gobierno local.

En este sentido, los populares han instado a fijarse en estos representantes para "coger impulso y ánimo" para los próximos retos electorales, tanto para las generales del 29N como para las municipales de 2027.

El acto, con más de 1.500 asistentes, ha servido para poner en valor la vocación de servicio público, proximidad y entrega absoluta de representantes del PPdeG en una provincia que, históricamente, contribuyó a los grandes hitos electorales del partido.

En el homenaje han intervenido también el presidente honorífico del PPdeG y expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente del PP en la provincia de Pontevedra, Luis López, haciendo de anfitrión el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín.

Durante su discurso, Rueda ha puesto en valor la importancia de recordado "de donde venimos". "Estamos aquí porque mucha gente nos trajo aquí y este acto es de justicia", ha manifestado para asegurar que todas las historias que vivieron los presentes a lo largo de su vida política reflejan que "solo hay una historia". "La de esta gran familia, el gran equipo que formamos". "Decimos que somos el partido que más se parece a Galicia, y si por algo es, es porque Galicia son familias", ha indicado.

"UN ESFUERZO MÁS, SEGUIR TRABAJANDO COMO HACEMOS"

El líder de los populares gallegos también ha hecho referencia a los próximos comicios del 29N, insistiendo en que Galicia tiene que ser "el motor del cambio" para elevar a Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del Gobierno de España.

"Feijóo lo merece, porque fue presidente de Galicia durante muchos años, porque nos conoce bien y porque está al frente de un reto que merece todo el apoyo del mundo", ha trasladado Rueda.

Para eso, ha pedido a los presentes "un esfuerzo más": "Seguir trabajando como hacemos: con verdad, sentidiño y generosidad". "Sin necesidad de tener que hablar de otros, como hacen otros partidos políticos, que se dedican a criticar mientras nosotros nos dedicamos a trabajar", ha indicado.

En este sentido, se ha referido al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien también tuvo que afrontar el reto que vive ahora Alberto Núñez Feijóo. "Él sabe mejor que nadie que hay que empezar desde abajo", ha dicho el número uno del PPdeG.

"Mariano Rajoy ve las cosas donde hay que verlas, desde los ayuntamientos", porque todo lo que "aprendes en los municipios se puede aplicar en muchos otros lugares".

De hecho, Mariano Rajoy ha afirmado que de aquella época se llevó "grandísimos aprendizajes". "Al fin, solo recordamos lo que estamos viviendo hoy en este acto: que todos fuimos concejales o alcaldes del PP y a mucha honra, muy orgullosos", pidiendo también un esfuerzo para llevar a Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del Gobierno de España.

LUIS LÓPEZ: "VUESTRO TRABAJO ES NUESTRA CARTA DE PRESENTACIÓN"

Por su parte, el presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, ha dado las gracias en su intervención a los que renunciaron a su tiempo, a su tranquilidad para luchar por un lugar mejor para la gente.

"A los que os arremangasteis en los 80, en los 90, en los 2.000 y ahora. A los que siempre estabais ahí, a los que nos enseñasteis lo que es trabajar por los demás, lo que significa ser gente de palabra, el valor del sentidiño, tener principios, caminar al lado de la gente y saber gestionar. Os doy las gracias", ha manifestado.

Ha hecho mención especial a los que les cedieron el testimonio, a esos "maestros" de la política próxima y a esos concejales cuya huella vive en sus ayuntamientos. Con especial emoción, ha recordado a aquellos que hoy fueron representados por sus familias. "Ya no están con nosotros, pero siempre estarán en el recuerdo. Gracias de todo corazón en nombre del millón de personas que viven aquí", ha añadido.

"Desde el año 1979 hubo 7.960 personas que fueron en las listas del PP, tuvimos 2.600 concejales y un total de 152 alcaldes y alcaldesas, unas cifras extraordinarias y que se traducen en lo que somos: una gran familia que arrima siempre el hombro y hace piña, como es ahora en este acto", ha destacado.

Además, ha contrapuesto la solidez del PP con la situación de otras formaciones: "Hay partidos que no son capaces de reunir ni a la gente que tienen ahora porque se llevan mal entre ellos, mucho menos a los que militaron en el pasado, y hay partidos que nacieron ayer y no tienen ni historia que recordar ni personas que reunir", ha sostenido.

Sin embargo, ha asegurado que los motivos de los populares "están en la puerta de la casa", ya que "no hay camino, plaza, pabellón o centro cultural en la provincia que no lleve la impronta de los homenajeados".