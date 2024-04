Rueda reivindica la Galicia "abierta": "No voy a perder un buen médico por una cuestión idiomática"

SANTIAGO DE COMPOSTELA / BILBAO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, ha reivindicado en un acto en Bilbao, en el que él y otros tres presidentes autonómicos han apoyado al candidato vasco, Javier de Andrés, la Galicia "abierta", del "sentidiño" y que "crece porque crece el conjunto" frente a un nacionalismo que, a su modo de ver, busca "arrinconar".

"Yo no voy a perder jamás un buen médico por una cuestión idiomática, lo tengo clarísimo. Ni voy a perder una buena oportunidad por mirarme el ombligo, lo tengo clarísimo. Ni a pensar nunca que lo importante es lo que tengo aquí y lo que viene de fuera ya lo consideraré. O que me tiene que ir bien a mí y para que que me vaya bien a mí, le tiene que ir mal a los demás", ha esgrimido.

Así lo ha trasladado en un acto electoral en Bilbao convocado en la última semana de la campaña para los comicios autonómicos que se celebrarán el próximo domingo, una cita en la que ha estado acompañado por los presidentes autonómicos del PP de Andalucía, Juanma Moreno; de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y Baleares, Marga Prohens.

En su intervención, Rueda ha recordado, precisamente, que este acto con presidentes autonómicos recuerda a uno que protagonizó él justo antes del arranque de la campaña en Galicia. Él, ha dicho, se sintió "muy arropado" por sus compañeros y quiere que De Andrés perciba también que el PP es "el partido más importante de España y de Europa".

"Por tanto, aquí nadie está solo. Esa idea que es muy del nacionalismo y muy del independentismo de querer arrinconarte y decir que hay situaciones que no tienen que cambiar nunca y que tú te tienes que sentir un poco en un círculo pequeñito", ha esgrimido, y ha contrapuesto que lo que hay es que hacer "justo lo contrario".

"SENTIDIÑO" Y TERRITORIOS "RIQUIÑOS"

Tras trasladar al candidato del PP en Euskadi el apoyo del PPdeG, Rueda ha reivindicado el modelo gallego del "sentidiño", convencido de que es "lo que hace ganar las elecciones a los populares --que han sumado su quinta mayoría absoluta consecutiva tras relevar Rueda a Alberto Núñez Feijóo--.

"Esto va de gestión y de hacer las cosas bien. Va de estar todo el día pensando que se pueden bajar impuestos, que se puede intentar ser puntero en sanidad, avanzar en educación en una comunidad bilingüe", ha ejemplificado, y ha apostado también por "abrir una tierra que mira hacia adentro pero también hacia afuera".

Como pasos en esta línea, se ha referido al impulso demográfico por vías como el refuerzo de las opciones de la conciliación --se ha referido a la gratuidad de las escuelas infantiles-- y medidas como la 'Estratexia Retorna', para promover que emigrantes o descendientes regresen a la comunidad.

Rueda ha remarcado que los "territorios riquiños" atraen a todos los niveles y ha incidido en que "el secreto del éxito de Galicia es simplemente intentar interpretar a la gente, y ser un territorio abierto, orgulloso de su historia".