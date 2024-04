Rueda saca pecho tras el "palo monumental" al Gobierno por la ley del litoral y exige una disculpa a PSOE y BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado este miércoles que el Tribunal Constitucional (TC) dio un "palo monumental" al Gobierno por su "ensañamiento" contra Galicia con la Ley gallega del Litoral y ha instado al BNG y al PSdeG a pedir disculpas por su postura en este asunto.

El máximo mandatario autonómico ha aprovechado la sesión de control el Parlamento para celebrar el fallo del pleno del TC que avala por unanimidad la ley gallega después de que el Ejecutivo estatal presentase recurso contra diversos preceptos, lo que dio lugar a su suspensión parcial.

Durante su turno de réplica al portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, Rueda ha asegurado que la actitud del Gobierno presidido por Pedro Sánchez de negar "el pan y la sal" a Galicia se tradujo en un "palo monumental" por parte del Tribunal Constitucional.

Además, ha emplazado al socialista, que fue Delegado del Gobierno en Galicia, a que hablase una vez más "en nombre de Pedro Sánchez" para pedir disculpas por el "ensañamiento" y el "trato discriminatario" a la Comunidad gallega. "Pidan disculpas, tengan humildad para reconocer los errores y propósito de enmienda para corregirlos. Eso sí sería ser útil a Galicia", ha afirmado.

A este respecto, Besteiro le ha respondido recordando que el Partido Socialista no votó en contra de esta ley. "Nunca dijimos si era Constitucional o no", le ha trasladado para recordarle a Rueda las declaraciones del dirigente popular Esteban González Pons en las que se refirió a este órgano como el "cáncer del Estado de Derecho" y pedirle a los populares que "respeten siempre las decisiones del Tribunal Constitucional" y no solo cuando le "conviene".

REPROCHE AL BNG

En la que es la primera sesión de control de la XII Legislatura, el presidente gallego también se ha referido al fallo del TC sobre la ley gallega durante su réplica a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón.

Así, Rueda le ha recordado a Pontón titulares de prensa con declaraciones de miembros de su partido para instar a los nacionalistas a "hablar con un mínimo de rigor" desde la oposición.

"Regeneración democrática también es que, cuando se mete la pata como ustedes la mete, se piden disculpas, se es humilde y se enmienda", ha sostenido durante su respuesta a la portavoz del Bloque, que emplazó a Rueda a rectificar el veto de su partido a que se auditen los contratos de emergencia realizados por la Xunta durante la pandemia.