Rueda tilda de "actuación orquestada" las alegaciones contra Altri: "Hay 200 fotocopiadas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha tildado de "actuación orquestada" las alegaciones presentadas contra el proyecto que la multinacional Altri quiere instalar en el municipio lucense de Palas de Rei.

A preguntas de los medios tras la reunión del Consello de la Xunta después de que el diario ABC publicase que de las casi 25.000 alegaciones presentadas "cerca del 98% son copias de una misma alegación", el titular del Gobierno gallego ha señalado que se puede hablar de "actuación orquestada", ya que "la mayoría" son "fotocopias firmadas".

"Si es normal que se hable de que hay 25.000 alegantes y resulta que la mayoría son copias firmadas de personas, solo hay alrededor de 200 de 25.000, si no hay una voluntad manifiesta de orquestar un sistema de alegaciones, yo creo que esto admite poca duda", ha censurado.

Así, ha criticado que se hable de "25.000 personas, que cada una tiene un motivo de oposición". En opinión de Rueda, lo que hay son "200 alegaciones, modelo tipo, fotocopiadas" y que, ha reconocido, "mucha gente firmó".

"No me meto en si las firmaron libremente o no; seguramente sí o seguro que sí, pero que esto respondía a una campaña orquestada es muy evidente y, por lo tanto, cada uno que saque sus conclusiones", ha zanjado.

Asimismo, preguntado por las últimas críticas de la Plataforma Ulloa Viva a las declaraciones de la conselleira de Medio Ambiente en las que señalaba que los informes con los que cuenta la Xunta hasta el momento son favorables, Rueda ha insistido en que "hay algunos informes ya emitidos en sentido positivo", mientras que otros "todavía están en proceso de elaboración y evaluación".

En todo caso, ha reiterado que en cuanto tengan el resultado "que dictaminen los técnicos", lo darán a conocer. "Esa es la gran verdad sobre lo que estamos haciendo y, todo lo demás, mucho ruido", ha lamentado.

Además, ha asegurado que esta "actuación orquestada", a su juicio, está "en muchos casos movida por una serie de intereses, algunos legítimos y otros claramente con intencionalidad política".

"Por lo tanto, tranquilidad absoluta. Los técnicos tienen sus tiempos y cuando acaben esa evaluación darán el resultado y sea cual sea, por supuesto, primero la Xunta lo transmitirá y después lo acatará en un sentido u otro", ha aseverado.