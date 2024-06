Rueda ve "avalado" a Feijóo por la progresión de resultados y celebra el "bajo" apoyo a Vox y Alvise en Galicia

El presidente gallego vuelve a justificar, en todo caso, las coaliciones con Vox en otras comunidades "si favorecen la estabilidad"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha destacado que, a su modo de ver, su partido obtuvo este 9J en España unos resultados positivos, y la "progresión siempre al alza" de los resultados en las distintas citas con las urnas "avalan" el trabajo al frente del PP de su líder, Alberto Núñez Feijóo.

"Desde que Feijóo preside el PP a nivel nacional siempre que hubo unas elecciones ganó el PP", ha sentenciado, a preguntas de los medios en la comparecencia posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo. En ella, ha vuelto a sacar pecho por los resultados del PPdeG y el "bajo" apoyo en la comunidad a Vox y Se acabó la fiesta, de Alvise Pérez, que ha calificado de "buena noticia".

Rueda ha admitido la "trascendencia" de las europeas en el ámbito estatal y ha recordado que, si en Galicia el PP logra una victoria "abrumadora", también "gana" en el conjunto estatal. A renglón seguido, ha advertido de que "el listón de las victorias del que gana" no lo puede marcar "el que pierde", en relación al PSOE. "Lo tendrá que poner la gente cuando vota", ha contrapuesto.

"Luego estarán las evaluaciones que haga el propio ganador", ha continuado el líder del PP gallego, quien ha recordado que este martes su partido celebrará en Madrid un Comité Ejecutivo al que él acudirá y que --aunque los presidentes autonómicos ya han hablado por chat y también mantuvo una conversación con Feijóo esta mañana-- servirá para realizar un análisis más profundo.

En todo caso, ha subrayado que, bajo su punto de vista, los resultados "avalan" el trabajo "que está haciendo y el que le queda por hacer" al que fue su antecesor al frente de la Xunta, ahora jefe de filas de los populares.

De hecho, ha recordado que él dijo públicamente que "una diferencia de cuatro puntos sería muy importante y muy meritoria" y "fue la que se produjo". "Es una subida de votos muy importante. Creo que es una magnífica base para seguir progresando.

"BUENA NOTICIA" EL "BAJO" APOYO A VOX Y ALVISE EN GALICIA

En clave autonómica, Rueda ha insistido en los buenos resultados obtenidos por el PPdeG y su peso en la victoria estatal de la formación, siendo una de las tres comunidades en las que los populares recibieron un mayor porcentaje de apoyo.

Los gallegos, ha esgrimido, dieron una "confianza abrumadora" y "reafirman el sentido del voto" de los comicios autonómicos del 18 de febrero, en los que el PP gallego revalidó la mayoría absoluta.

Asimismo, además de recibir las "felicitaciones" de los suyos por las cifras de las urnas en Galicia, ha defendido que considera "una buena noticia" que en la comunidad Vox y Se acabó la fiesta hayan tenido "bajo" apoyo en relación a lo que ocurre en el resto del país.

"El partido Se acabó la fiesta tiene en Galicia el segundo peor resultado de toda España y Vox vuelve a ser un partido testimonial. Lo celebro y creo que eso demuestra que los gallegos confían, en un amplio espectro, en el PP, en el 'sentidiño', en la moderación y en la gestión que estamos haciendo", ha argumentado el líder popular.

DEFIENDE LAS COALICIONES EN OTRAS COMPUNIDADES

Bajo su punto de vista, que ambas formaciones sean "testimoniales" en Galicia supone "una buena noticia". Con todo, sobre las coaliciones de Vox y PP en otras comunidades, ha recalcado que considera que sus compañeros de partido tienen "todo el derecho del mundo a hacerlas" si se formalizan para "favorecer la gobernabilidad y estabilidad".

"Sobre todo frente a una izquierda que no duda en absoluto en pactar con cualquiera, muchas veces solo para impedir que no gobierne el PP", ha contrapuesto, antes de concluir que, si bien le gusta "más" la situación de Galicia --gobierna con mayoría absoluta--, entiende la situación de sus compañeros y considera que cumplen con la premisa de "no renunciar a sus valores y principios en cuestiones fundamentales".