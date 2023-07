Sánchez abarrota en Lugo e prognostica unha vitoria: "A Galicia progresista vainos a levar polo aire"

O presidente do goberno e candidato á reelección, Pedro Sánchez, saúda aos asistentes ao mitin de Lugo

Os socialistas apelan á "remontada" na cidade fronte a un PP ao que ven "desfondado"

LUGO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

O presidente do Goberno e candidato socialista á reelección, Pedro Sánchez, prognosticou este xoves en Lugo que o vindeiro domingo o PSOE logrará unha vitoria nas urnas: "A España e a Galicia progresista vainos a levar polo aire", proclamou.

Pedro Sánchez reuniu en Lugo a unhas 4.000 persoas --segundo a organización-- nun Auditorio Gustavo Freire que se quedou pequeno. A gran cantidade de persoas que non puideron entrar motivou que máis xente da que había dentro tivese que seguir por pantallas o mitin do líder do PSOE.

O presidente, que se mostrou emocionado no arranque do seu discurso, asegurou que "hai unha mobilización da España progresista, da Galicia progresista" que lles dará a vitoria o vindeiro domingo.

Sánchez agradeceu o traballo de todos os simpatizantes e militantes que nesta carreira nas urnas están a facer campaña polo Partido Socialista na súa visita a Lugo, cidade na que ofreceu o seu único mitin en Galicia nesta campaña. E é que a provincia de Lugo é un dos territorios crave en disputa de cara ao 23X tendo en conta que hai un deputado en xogo entre os partidos.

Militantes, simpatizantes e cargos socialistas de toda Galicia acudiron este xoves á cidade da Muralla para asistir ao mitin do presidente, que á súa chegada protagonizou unha das fotografías da tarde ao saudar a un caniche chamado 'Lolo', unha imaxe que xa circula polas redes sociais.

No mitin no que Sánchez destacou que o PSOE está en "remontada" mentres que o PP chega "desfondado" ao final da campaña, a cabeza de lista pola provincia de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, sostivo que o Partido Popular "odia" a Sánchez porque "foi capaz de demostrar que outro modelo alternativo era posible" após unha saída da crise na que se puido "mirar atrás e atopar ese Estado forte e protector". En fronte, situou a un Partido Popular "incapaz de presentar un proxecto alternativo" nin de "dicir unha soa verdade".

Besteiro, que volveu á primeira liña política despois de que se arquivasen as imputacións que lle sinalou a xuíza Pilar de Lara --apartada dos xulgados de Lugo-- reivindicou a Sánchez como un político "limpo" e volveu a referirse aos "anónimos" presentados contra el. "Non nos tombaron e saímos con máis ilusión que nunca", dixo nun acto no que se puido ver tamén ao que fose ministro de Fomento con José Luís Rodríguez, o tamén lucense José Blanco, entre outros históricos socialistas da provincia como Ismael Rego e o alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Ademais, despois de definir a Feijóo como un "mentireiro compulsivo" e asegurar que ten lumbalxia por "as genuflexiones" que lle fai ao líder do Vox, Santiago Abascal, insistiu en que Sánchez representa a un político "competente e valente na xestión".

Tamén se referiu ás críticas da dereita ao referirse ao goberno de coalición como "goberno Frankeinstein". "Ao meu dábame máis medo Drácula Frankeinstein, agora eles --PP e Vox-- queren facer un goberno Drácula, que chupa o sangue, e o conde xa o teñen aquí, que vai de número uno polo PP", afirmou en referencia ao exvicepresidente primeiro da Xunta, Francisco Conde.

Ademais, subliñou que "o vindeiro domingo todos os votos que non sexan socialista son votos que só axudan a Feijóo a ser presidente". "Por iso temos que loitar por ese voto, por todos os votos", indicou para sinalar que "Lugo e Galicia" fará presidente a Sánchez o vindeiro domingo.

PEDRO, "O GALEGO"

No acto, ademais da alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, interveu o secretario xeral do PSdeG, Valentín González Formoso, quen reivindicou a Sánchez como "Pedro o galego" ao asegurar que Galicia "coida aos que a coidan" e por iso adóptao como "fillo adoptivo" ao tratala mellor que outros presidentes si galegos, como Mariano Rajoy.

Formoso tamén se referiu ao episodio de lumbalxia de Feijóo ao asegurar que non foi por "arrimar o ombreiro" cando España o necesitaba. "Esa lumbalxia non é por arrimar o ombreiro, senón por arrodillarse ante os poderes que queren gobernar o país por detrás", dixo nunha intervención na que tamén acusou ao PP de "arrodillarse ante os bancos e as eléctricas", que negan o diñeiro á xente pero danlle 200 millóns ao Real Madrid para "fichar a Cristiano Ronaldo".

Ademais, aproveitou para arengar ao candidato socialista pola provincia, ao asegurar que a pesar de "Feijóo e de Rajoy", Besteiro "está máis vivo que nunca".

O deste xoves foi o mitin central de campaña dos socialistas galegos nunha cidade crave ao estar en disputa un escano por unha marxe pequena de votos.