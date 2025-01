Sanidade, abierta a "discutir" que se extienda a más profesionales el sistema de voluntariedad para los sábados

Gómez Caamaño "respeta perfectamente" la manifestación de este jueves en Vigo contra el modelo del Cunqueiro, el cual "por supuesto" defiende

La Consellería de Sanidade está abierta a "discutir" con los sindicatos que, tal y como estos reclaman, se extienda a otros profesionales, más allá de los médicos y pediatras de atención primaria, la instrucción para implantar las bolsas de voluntarios para cubrir los turnos de los sábados.

"Es una cosa que habrá que ver y discutir pero, insisto, las mesas sectoriales es donde se discuten este tipo de cosas. No creo que sea un debate para hacer en los medios de comunicación", ha respondido el titular de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.

El conselleiro ha sido preguntado este miércoles, durante una visita al Hospital de Conxo, en Santiago, sobre una instrucción que representantes del Servizo Galego de Saúde (Sergas) trasladaban esta semana a los sindicatos para implantar el sistema de voluntariedad para cubrir los sábados por la mañana en los centros de salud. Si no hay suficientes profesionales que se presten, se hará de manera obligatoria.

Como telón de fondo está la implantación, desde este 2025, de las 35 horas semanales para todo el personal del Sergas fruto del acuerdo de abril de 2023, lo que hizo que los sábados quedasen fuera de la jornada ordinaria.

Los principales sindicatos (CIG, CSIF, CCOO y UGT) no discuten el contenido de la instrucción, pero sí que solo se haya contemplado para los médicos y pediatras, y no para otros profesionales, como las enfermeras, a los que también afecta la disminución de jornada. Por ello, las centrales protestarán ante la sede del Sergas, en el barrio compostelano de San Lázaro, este viernes a las 11.00 de la mañana.

Preguntado al respecto, el conselleiro ha insistido en que "se está negociando" y, aunque ha mostrado "respeto máximo" a la concentración de los sindicatos, ha dicho no entender "por qué" la convocan, toda vez que este tema "se tiene que discutir en la mesa sectorial".

Por el momento, la instrucción es "una propuesta". "Los sindicatos quieren manifestarse y se manifiestan, me parece muy bien", ha zanjado Gómez Caamaño.

Asimismo, el titular de Sanidade ha avalado el contenido del borrador que incide en la "voluntariedad" de los facultativos para hacer los turnos de los sábados. Pero, si no se consiguen suficientes voluntarios, será obligatorio para "asegurar la asistencia". "No lo digo yo, lo dice la ley. No es una cosa de la Consellería de Sanidade, ni mucho menos", ha apostillado.

Gómez Caamaño ha reiterado que su equipo "siempre" quiere que "las cosas se hagan de manera voluntaria" y que la obligatoriedad solo sería si esto no llega, porque "la asistencia hay que darla".

MANIFESTACIÓN CONTRA EL MODELO DEL ÁLVARO CUNQUEIRO

Por otra parte, el conselleiro también se ha pronunciado sobre la protesta convocada para este jueves en Vigo, por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, contra el modelo de concesión del Hospital Álvaro Cunqueiro.

"La Consellería de Sanidade respeta perfectamente el derecho de las personas que quieran libremente asistir a esta manifestación a exponer sus ideas y no tengo nada más que decir", ha respondido Antonio Gómez Caamaño.

Eso sí, considera que este tema está "cerrado" con la comisión de investigación que se celebró entre octubre y diciembre en el Parlamento gallego --cuyo dictamen, aprobado en solitario por el PP, concluyó que la concesión público-privada para el hospital era "el único modelo posible"-- y que él mismo tuvo la oportunidad de comparecer en ella para dar su opinión.

Gómez Caamaño ha dicho que "por supuesto" defiende el modelo escogido en su momento para construir el hospital y que, de hecho, así se lo trasladó a la asociación convocante durante una reunión el pasado verano: "La Consellería respondió y nada más, una manifestación como puede ser otra".