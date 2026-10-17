Sanidade inicia en hospitales púbicos el ensayo que evaluará la eficacia de la vacuna combinada frente a gripe y covid

Fotos Xunta / Sanidade / Inicio Do Ensaio Clínico Combogal Supervisado Polo Conselleiro De Sanidade. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha iniciado en los 14 hospitales públicos el ensayo clínico Combogal para evaluar la eficacia de la vacuna combinada frente a la gripe y el covid entre la población mayor de 65 años.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha visitado este sábado el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) para supervisar el inicio del ensayo clínico Combogal.

Acompañado por la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, por el gerente del área sanitaria, Ángel Facio, y por el investigador principal del proyecto, Federico Martinón, el titular de Sanidade ha explicado que este estudio se llevará a cabo de forma intensiva en 14 hospitales públicos gallegos y a lo largo de cinco fines de semana consecutivos.

Tras su aprobación en el Consello da Xunta del pasado 13 de octubre, el ensayo clínico Combogal que desarrollan de manera colaborativa Dinamarca y Galicia, tiene como objetivo principal el evaluar la capacidad de esta vacuna combinada a la hora de prevenir hospitalizaciones derivadas de estas infecciones respiratorias agudas.

Para eso, la Consellería de Sanidade, a través de la Dirección General de Salud Pública, envía SMS informativos a unas 730.000 personas, unos mensajes a través de las cuáles se podrá acceder al sistema de autocita. El Ejecutivo prevé alcanzar una participación acumulada de entre 110.000 y 130.000 personas, entre a presente campaña y la temporada 2027-2028.

De acuerdo a la metodología habitual de este tipo de estudios, la vacuna se administrará de manera aleatoria entre las personas que decidan participar, recibiendo la mitad de los participantes la combinada frente a la gripe y el covid, mientras que a otra mitad recibirán estas dos vacunas (gripe y covid) por separado.

Se estima que la simplificación de la vacunación puede repercutir muy positivamente en el mantenimiento de las coberturas vacunales evitando la fatiga vacunal y puede reducir la diferencia entre la aceptación de la vacuna de gripe y del covid, además de hacer más eficiente la organización del sistema de vacunación.

Por lo tanto, con este ensayo clínico Combogal no se busca evidencia científica sobre la vacuna combinada, que ya está testamentada y autorizada para su administración. La finalidad principal del ensayo clínico es evaluar la mejor estrategia para la protección de la población gallega frente a la gripe y el covid en las personas mayores.

Con la puesta en marcha de Combogal, la Xunta ha destacado que Galicia consolida su posición a la vanguardia de la investigación en vacunas y en la aplicación directa de la evidencia científica en la salud pública, dando continuidad a hitos previos de gran impacto sanitario como fue el caso de los ensayo clínicos Galflu, Nirse-Gal y Sincigal.

FACILIDADES PARA PARTICIPAR

Las personas que deseen formar parte del ensayo clínico podrán reservar cita a través de la aplicación Sergas Móvil o mediante el número de teléfono habilitado para tal efecto: 900 842 217. El horario de atención telefónica será de 10,00 la 20,00 horas.

Tendrán huecos disponibles desde este fin de semana y durante cinco fines de semana consecutivos nos 14 hospitales públicos del Servicio Gallego de Salud.

Cada año podrán participar entre 55.000 y 65.000 personas, ya en la presente campaña y también en la de 2027-2028. Harán un total de entre 110.000 y 130.000 personas participantes aunque, si lo desea, una misma persona podrá participar en las dos temporadas.

Para mayor comodidad, y por primera vez en un estudio de estas características en Galicia, el consentimiento informado podrá firmarse de manera electrónica.