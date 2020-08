Santalices, reelixido presidente do Parlamento cos votos do PPdeG

Os deputados gardaron un minuto de silencio polos falecidos nos últimos meses e en "agradecemento" aos sanitarios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

O deputado ourensán do PPdeG Miguel Santalices foi reelixido como presidente do Parlamento de Galicia na sesión constitutiva que acolleu este venres o Pazo do Hórreo, con 42 votos a favor --os mesmos que escanos ten o seu partido-- e 32 en branco (falta un voto pola ausencia dunha deputada do BNG que está no hospital a piques de dar a luz).

Estará acompañado na Mesa do Parlamento polos populares Diego Calvo como vicepresidente primeiro e Corina Porro como secretaria, que recibiron tamén 42 votos a favor.

Ademais, sentarán na Mesa a deputada do BNG Montse Prado, que será vicepresidenta segunda, con 32 votos --os da súa formación e os dos socialistas, que se apoiaron mutuamente para repartirse os membros--, e Mariña Ortega, do PSdeG, que será vicesecretaria, cos mesmos apoios.

Após ocupar o seu asento, Santalices afirmou que esta "ha de ser a lexislatura das persoas", que "o están pasando mal" e ás que o Parlamento debe "tratar de axudar". "Só pido unha cousa: poder estar á altura da confianza que se depositou en min", manifestou e pediu tamén por que o estean o resto de deputados.

Santalices repite como xefe do Parlamento galego, un posto que ocupa desde que, en xaneiro de 2016, substituíu a Pilar Rojo, despois de que esta fose elixida deputada no Congreso nas eleccións de 2015. O presidente da Cámara lembrou que esta é a súa sétima lexislatura.

A sesión constitutiva arrincou, mentres decenas de traballadores de Alcoa protestaban no exterior, pasadas as 11,00 horas deste venres. Presidiuna nun primeiro momento o deputado do BNG Xosé Luís 'Mini' Rivas, como o de máis idade, acompañado polos seus dous compañeiros de filas Daniel Castro --deputado por Lugo e que foi vestido coa camiseta e unha chaqueta de Alcoa-- e Paulo Ríos --que é representante por Pontevedra e secretario xeral de Galiza Nova--, como os dous deputados máis novos.

Castro encargouse de dar lectura aos textos pertinentes e á lista de deputados electos --42 do PPdeG, 19 do BNG e 14 do PSdeG-- para chamalos a votar para a elección dos membros da Mesa do Parlamento. Ríos, pola súa banda, ocupouse de custodiar a urna.

XURAR, PROMETER E OUTRAS FÓRMULAS

Finalizada a votación e após as felicitacións e aplausos dos outros deputados, os integrantes da Mesa ocuparon os seus asentos. Santalices protagonizou unha anécdota ao prometer o seu cargo e corrixirse para despois xuralo. Tamén o xuraron Corina Porro e Diego Calvo.

Pola súa banda, Marina Ortega prometeuno e Montse Prado, cun exemplar do 'Sempre en Galiza' de Castelao e un caravel na man --como é tradicional no BNG-- optou por unha fórmula distinta, compartida co resto de deputados da súa formación e igual á da lexislatura anterior: "Comprométome a ser fiel a Galicia, a defender os dereitos sociais e nacionais dos galegos e as galegas e a súa liberdade e, por imperativo legal, prometo".

A continuación, a secretaria da Mesa pasou a ler os nomes do resto de deputados para que estes procedesen a xurar ou prometer o seu cargo.

Tanto o presidente da Xunta en funcións, Alberto Núñez Feijóo, como algúns dos conselleiros, como Alfonso Rueda e Valeriano Martínez, e o que será portavoz do futuro Grupo Parlamentario Popular, Pedro Puy, prometeron; mentres que outros deputados do PPdeG, entre eles Miguel Tellado --secretario xeral do PP galego-- e os conselleiros Francisco Conde, Jesús Vázquez Almuiña, Fabiola García e Ethel Vázquez, xuraron.

Pola súa banda, todos os membros do PSdeG, que depositaron nos seus escanos unha rosa como símbolo do partido, optaron por prometer o cargo.

MINUTO DE SILENCIO

Unha vez chamados todos os deputados, Santalices declarou constituído o Parlamento de Galicia na XI Lexislatura e o pleno gardou un minuto de silencio en memoria das vítimas da COVID-19 e de "todas as persoas falecidas por diferentes causas neste tempo sen poder ser despedidas polos seus seres queridos".

O xesto pretendía tamén ser unha mostra de "proximidade e solidariedade" cos afectados pola enfermidade e de "agradecemento" aos profesionais sanitarios. Posteriormente soou o Himno de Galicia, que os deputados escoitaron de pé nos seus escanos.

A partir de agora, ábrese un prazo de cinco días para a constitución dos grupos parlamentarios e de dez para a das comisións. En 15 días será a sesión solemne de apertura da lexislatura.