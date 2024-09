Santiago, "gran escenario" de las músicas atlánticas por quinto año consecutivo de la mano del festival Maré

Una treintena de artistas gallegos e internacionales actuarán en Compostela entre el 25 y el 29 de septiembre

Por quinto año consecutivo, el festival Maré convertirá a Santiago de Compostela en un "gran escenario para la diversidad de las músicas atlánticas". Lo hará entre los días 25 y 29 de septiembre con una treintena de bandas procedentes de diferentes latitudes.

Entre los participantes, voces de Alemania, Angola, Brasil, Estonia, México, Mozambique, Palestina y Portugal, además de otras de Cataluña o Valencia. A ellos se unirán artistas gallegos como A Pedreira y Sés, entre otros.

El festival se ha presentado este jueves en Compostela, en la Casa Ría, de la mano de su director, Vitor Belho, y acompañada por, entre otros, el secretario xeral de Política Lingüística de la Xunta, Valentín García; la concejala de Capital Cultural del Ayuntamiento de Santiago, Miriam Louzao; el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira; y Loreto Rodríguez, de Estrella Galicia -- patrocinador del festival --.

El responsable de Maré ha arrancado recordando la filosofía del festival, "que abarca el activismo, el diálogo intercultural y el fomento de colaboraciones entre artistas locales e internacionales, al tiempo" mientras busca establecer una "estrecha simbiosis con la ciudad para consolidarla como referente de las geografías atlánticas".

UN FESTIVAL QUE "ASUME RIESGOS"

El vicepresidente de la Diputación ha aplaudido a la organización por "correr riesgos" al programar un festival que "huye de lo mainstream" y que es además un evento "tractor" para la ciudad.

Regueira ha reivindicado la cultura como medio de promoción económica y Maré, concretamente, como medio para "conocerse a través de otras culturas y de reflexionar", además de "refrescar el resto de la programación".

Por su parte, Míriam Louzao ha remarcado que la cita "se alinea perfectamente" con la forma de entender la cultura del Ayuntamiento, "desde la proximidad" y "favoreciendo el encuentro con otras culturas".

También ha subrayado el papel que jugará la ciudad -- Patrimonio de la Humanidad --, ya que la programación se distribuirá por distintos puntos de Compostela como el Teatro Principal, la Sala Riquela, Sala Capitol y la Plaza de Mazarelos.

Asimismo, Valentín García ha destacado la "era de los festivales" que vive Galicia desde hace un tiempo y su papel para "expandir" la cultura. Ha destacado esto último, unido a la confluencia de culturas, en un momento en el que, ha apuntado, no deja de llegar gente a Galicia "para quedarse". "Y esto tiene que notarse en las políticas, también en las culturales", ha defendido.

El director del festival ha cerrado la presentación insistiendo en la capacidad de la cultura para "construir comunidad" y en el "ejercicio honesto" de sostenibilidad que tratan de hacer con Maré.

Ha explicado además que, con la intención de hacer el festival más inclusivo, se habilitarán mochilas vibratorias y habrá traducción en lengua de signos en algunos de los eventos.

PROGRAMACIÓN

La jornada inaugural (miércoles 25) arrancará con la colaboración de la banda de jazz compostelana Sumrrá con Niño de Elche, que actuarán a las 20.30 horas en la Sala Capitol tras la actuación inicial de Su Garrido Pombo. Este primera jornada se completará con Diadorim en Riquela y la foliada prevista en Sala das Crechas.

El Teatro Principal recibirá el jueves 26 a Sés Trío a las 19.00 horas tras el concierto de Al Azar, mientras que Albert Pla and The Surprise Band subirán al escenario de la Sala Capitol a las 21.30 horas. La programación de la segunda jornada también contempla los conciertos de la argentina Aluminé Guerrero en Riquela y de DJ Panko, en As Crechas.

El viernes 27, el Teatro Principal acogerá a la portuguesa Ana Lua Caiano, que actuará tras la intervención del trío gallego Nacho-Faia-Lar. En Mazarelos, se sucederán las actuaciones de grupos como Delahuerta, Dupla o el estonio Puuluup. Además, será el día del regreso de Ultranoites de Chévere a Compostela, un formato teatral que vuelve tras casi una década de ausencia.

Ya el sábado 28, será el turno de A Pedreira, que actuará en el Teatro Principal precedida por la voz de la mexicana Laura Itandehui, y Francisco, El hombre, que desembarcará en la Sala Capitol. O Coro da Rá, Marala y Alana serán algunas de las actuaciones que se podrán ver en Mazarelos, mientras que la Riquela contará con Zuaraz.

La jornada de clausura, el domingo 29, estará protagonizada por Lá no Xepangara, concierto homenaje a José Afonso, que pretende "reflejar la fuerte presencia de la cultura africana en la vida y obra del artista y su papel en la lucha por la descolonización, la democratización y el desarrollo de las sociedades lusófonas".

En este espectáculo de cierre, que tendrá lugar en el Teatro Principal, se reunirán voces y músicas llegadas desde Portugal, Angola, Mozambique y Galicia.

DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS

Asimismo, Maré se sumará también este año a la conmemoración del Día Europeo das Linguas, que se celebra cada año el 26 de septiembre. El festival organizará el sábado 28 una serie de actividades previas a todas las actuaciones "para remarcar su compromiso con la diversidad lingüística, pieza clave de la multiculturalidad y de la riqueza musical universal".

Además, el festival incluye otras actividades como Maré Crianzas, con el concierto de Lydia Botana el sábado 28 en el Teatro Principal y el Maré Rúa, que ofrecerá intervenciones artísticas de circo, poesía y artesanía, así como la actuación de Marexada percuta, pensada para el público familiar. Habrá también encuentros profesionales de la mano de MATE Europa, que abarcan 'showcases', palestras y otras acciones sectoriales.