Santiago inaugura la Navidad el 1 de diciembre bajo el lema 'Compostela, a estrela do Nadal'

El encendido de las luces será a las 18,30 horas y hasta el 7 de enero habrá actividades destinadas a las familias y a dinamizar el comercio

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Santiago de Compostela inaugura la Navidad de este 2023 el próximo 1 de diciembre bajo el lema 'Compostela a estrela do Nadal', con actividades para todos los colectivos, especialmente para la infancia, y en distintos espacios que se dividirán en ocho jardines, además de la Praza do Obradoiro: Sar, As Fontiñas, Santa Marta, San Roque, Vista Alegre, Conxo, O Castiñeiriño y San Pedro.

Tal y como ha explicado en rueda de prensa este lunes la alcaldesa, Goretti Sanmartín, para realizar la programación se ha trabajado desde todas las áreas. El objetivo, ha detallado, es que "tenga continuidad" y que anime a que Compostela sea "la estrella de Navidad". "Que la gente que nos visite se quede con esta imagen, con la estrella de ocho puntas de Santiago", ha manifestado.

Así, el 1 de diciembre se dará inicio a la Navidad en la capital gallega con el encendido de las luces, que se hará simultáneamente en toda la ciudad, a excepción de Porta Faxeira o el Mercado de Nadal en Carreira do Conde. Estos puntos contarán con instalaciones lumínicas "especiales" y se encenderán, esa misma tarde, a medida que se desplace la comitiva que procederá a la inauguración de estas fiestas tras el encendido de la Praza do Obradoiro a las 18,30 horas.

También habrá decoraciones lumínicas especiales desde el día 1 en la Praza Roxa, Alameda, Praza da Quintana y Bonaval, para una festividad que el Ayuntamiento quiere que sea "la tercera fiesta de Compostela", junto con la Ascensión y el Apóstol.

Además, en los ocho jardines repartidos por los diferentes barrios de la ciudad, se instalará un 'photocall' "para que todo el mundo pueda sacar fotos y compartirlas en redes, con la idea de crear comunidad".

Será una apuesta "muy potente", en palabras de Goretti Sanmartín, que ha afirmado que habrá multitud de luces led en 128 calles y en las plazas compostelanas.

UN TRABAJO "TRANSVERSAL"

Por su parte, la tenienta de alcaldesa, María Rozas, ha querido poner en valor el trabajo "coordinado" y "transversal" entre todos los departamentos del Ejecutivo local, así como de todos los técnicos implicados.

En este sentido, preguntada por el importe total de esta festividad, Rozas ha evitado concretar cifras, además de los 211.000 euros que se destinarán a las luces, puesto que, según ha explicado, "al cambiar la dinámica" y que ya no sea la Concejalía de Fiestas la que organice todo y haya más departamentos implicados, como Xuventude o Promoción Económica, todavía no se ha calculado el presupuesto final.

"Tuvimos que buscar fórmulas y me siento muy orgullosa del trabajo hecho, porque fue conjunto entre todos pero, sobre todo, del personal técnico", ha señalado.

Sanmartín también ha asegurado que, al haber cuestiones en movimiento, cuando finalicen, harán un resumen de todas las cuestiones. "Hubo que reinventarse e ir cogiendo cuestiones específicas que cada uno de los servicios fue aportando", ha relatado.

PROGRAMACIÓN

"La voluntad del Ayuntamiento es que Compostela viva la Navidad de forma muy intensa, que iniciemos un camino para que Santiago sea un lugar de referencia en estas fechas, sin querer entrar en competición. Queremos tener una Navidad participada, repartida por toda la ciudad. La Navidad no es solo para ver, es sobre todo para vivir", ha remarcado Rozas.

Ha insistido en que ese es el espíritu de la programación presentada, "que sea para el disfrute de todos los vecinos", no solo en el ámbito decorativo, sino también "de experiencia y de poder disfrutar de la ciudad durante estas fechas".

Por eso, la programación, que se puede consultar en un programa de bolsillo o en la página web aestreladonadal.santiagodecompostela.gal, incluye actividades "pensadas para las familias" y también para "la dinamización comercial".

Aunque no se han concretado todas las actividades, que se irán desvelando en los próximos días, María Rozas sí que ha avanzado que la Praza Roxa y la Alameda serán dos de los espacios centrales.

En concreto, en la Praza Roxa se instalará una carpa desde el día 1 de diciembre, que contará con actividades y propuestas, entre ellas, conciertos todos los viernes con bandas que ensayan en el Centro Xoven da Almáciga y sesión vermú todos los sábados con conciertos y actividades dirigidas al público infantil, como cuentacuentos.

La Alameda será un espacio "más pensado para los niños", con una zona llamada 'Alameda en Xogo', que tendrá propuestas para los más pequeños de la casa desde el 22 de diciembre hasta el 7 de enero. Habrá rocódromo, juegos variados o piscina de bolas de nieve, entre otras cosas.

Asimismo, en Carreira do Conde se mantendrá el Mercado de Nadal, que contará con 15 casetas durante cinco semanas y donde también habrá un espacio de juegos. En este caso, comenzará ya este viernes día 1.

También habrá Mercado de Nadal en Área Central, del 22 de diciembre al 5 de enero; el Mercado da Estrela, del 15 al 17 de diciembre; actuaciones itinerantes en zonas comerciales o concursos de escaparate de Navidad.

En los centros socioculturales, además de los matinales de navidad, habrá un programa específico por las tardes tanto para público infantil como para adultos, con talleres de cocina o de decoración navideña, así como diferentes espectáculos musicales y las visitas de los pajes reales y del apalpador.

Otra de las novedades que ha avanzado Goretti Sanmartín es el programa de 'Estrelas e desexos', que va a tener lugar el 30 de diciembre en la Alameda y que consistirá en que las familias y los grupos de amistades se unan a una quedada en el parque compostelano para decorar conjuntamente un árbol en el paseo central para dar la bienvenida al año 2024, acompañado con instalaciones lumínicas, música y chocolatada.

Sobre la carrera de San Silvestre, la fiesta de Fin de Año o la Cabalgata de Reyes, el ayuntamiento compostelano informará más detalladamente en las próximas semanas.