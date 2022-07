Santiago vive una noche sin incidencias destacadas con unos Fogos do Apóstolo de gran traca final

Asistencias por intoxicaciones etílicas y una colisión de tráfico en San Lázaro, entre las emergencias atendidas durante la noche en Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Santiago de Compostela ha vivido las horas de entrada al 25 de julio, Día de Galicia, sin mayores incidencias fuera de lo normal de una noche de fiesta en la que los Fogos do Apóstolo se han dejado sentir por todos los rincones de la ciudad.

Y es que la fuerte y explosiva traca final del espectáculo, con una importante parte sonora más que visual, ha retumbado por toda la urbe desde los cinco puntos estratégicos --Alameda, Fontiñas, Cidade da Cultura, Parque de Eugenio Granel y As Cancelas-- desde los que se lanzaron unos 2.500 kilos de material pirotécnico.

Colores, pólvora y grandes estallidos han sido los tres hilos conductores de los 900 segundos --un cuarto de hora-- que, desde las 23,30 horas del domingo 24 de julio, han dado paso al Día de Galicia de este segundo Año Santo Xacobeo 2022.

La gran traca final, que ha hecho saltar la alarma de algún que otro coche, era quizás aquella sorpresa que el viernes deslizaba, pero no desvelaba, el responsable del espectáculo y de de Pirotecnia Ricardo Caballer SA (Ricasa), Juan Manuel Humanes, quien ya había prometido unos Fogos do Apóstolo "in crescendo".

Al concluir el espectáculo, miles de compostelanos y visitantes que se repartieron por la ciudad para visualizarlo --algo que no era posible antes de 2020, cuando se concentraban en la Praza do Obradoiro y en la Alameda-- decidieron volver hacia el centro de Santiago para poder disfrutar de unas fiestas que en la noche del domingo al lunes tuvieron como plato fuerte los conciertos de Heredeiros da Crus, dentro de la programación municipal, y de Tanxugueiras, dentro del Festigal.

NOCHE SIN INCIDENCIAS DESTACADAS

La tirada de los Fogos do Apóstolo y las primeras horas de este Día de Galicia de 2022 se saldaron sin "nada destacado" en el boletín de incidencias, tal y como confirman a Europa Press fuentes del 112.

No obstante, sí se registraron sucesos habituales de estas festividades, como asistencias sanitarias por caídas y alguna intoxicación etílica.

También una hora después de finalizar los fuegos, sobre las 00,40 de la mañana, hubo que intervenir en una colisión entre dos coches ocurrida en la SC-20, a la altura de la rotonda de San Lázaro, que se saldó con una persona herida de un brazo.