Las Medallas de Ouro reconocen el Camino de Santiago como "la gran contribución de Galicia a la cultura universal"

Cinco entidades y personalidades relacionadas con el Camino han recibido este galardón, la más alta distinción que otorga la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio Barrio; el profesor y estudioso de la ruta jacobea Paolo Caucci von Saucken; la hospitalera del albergue de peregrinos de Fisterra, Begoña Valdomar Insua; la Asociación Discamino y, a título póstumo, el primer comisario del Xacobeo en 1993, José Carro Otero, han recibido este sábado 24 de julio en el Museo Centro Gaiás de la Cidade da Cultura la Medalla de Ouro de Galicia, la más alta distinción que otorga la administración autonómica.

Con motivo del Año Santo extraordinario, la Xunta ha reconocido con la Medalla de Ouro de Galicia a personas y entidades vinculadas con la difusión del Camino de Santiago, "la gran contribución de Galicia a la cultura universal" y "un monumento vivo, que no se contempla, sino que se experimenta, se siente y se transmite".

El evento ha comenzado sobre las 13,00 horas, una vez tomaron asiento los galardonados y todos los asistentes. En ese momento, con la marcha del Antiguo Reino de Galicia como banda sonora, han entrado en el Museo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el vicepresidente segundo y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, entre otras autoridades.

A continuación, Diego Calvo, como chanceller de las Medallas de Galicia ha leído el decreto 128/2022 del Consello del pasado 14 de julio por el que se aprobaba la entrega de la Medalla de Ouro a los cinco galardonados en esta edición.

Como apertura del acto, el cantante compostelano Fredi Leis ha interpretado su tema 'Anoche seguías brillando'.

Posteriormente, ya en el escenario el presidente de la Xunta y los premiados, ha dado inicio la entrega de las medallas y los respectivos discursos de los galardonados.

IGLESIA E INVESTIGACIÓN

El primero en recibir la Medalla de manos de Alfonso Rueda ha sido el arzobispo de Santiago, Julián Barros Barros, "por su contribución e impulso al conocimiento de la peregrinación a la Catedral".

Nacido en Manganeses de la Polvorosa (Zamora) en 1946, fue rector del Seminario Mayor de Astorga, profesor de Historia Eclesiástica e Historia de España. Es arzobispo de Santiago desde 1996.

Julián Barros ha agradecido en su discurso la "admiración" que le había causado que se le haya realizado este reconocimiento. "La respuesta por mi parte es la gratitud sincera y ojalá fuese tanta como el pueblo gallego se merece", ha señalado.

Para Julián Barros, la tradición cultural de la peregrinación a Santiago de Compostela "sigue siendo en la tercera década del tercer milenio un instrumento adecuado susceptible de expresar un sentido profundo de la existencia humana y, por lo tanto, de la vida de fe cristiana".

A continuación, ha recibido este reconocimiento el profesor de la Universidad de Perugia Paolo Caucci von Saucken, uno de los estudiosos sobre la ruta jacobea más reconocidos a nivel mundial y que fue, durante casi 20 años, presidente del Comité de expertos del Camino de Santiago.

Nacido en la localidad italiana de Ascoli Piceno en 1941, es autor de numerosos ensayos y libros sobre las peregrinaciones y la ruta jacobea.

El italiano ha agradecido "con emoción y compromiso" que la Xunta haya pensado en él para recibir la Medalla de Ouro de Galicia.

Así, con palabras de esperanza, ha deseado que el Camino guarde siempre la esencia de su tradición, "no como nostalgia del pasado, sino como visión clara y firme que permita renovar los retos del futuro con energías renovadas, competencias y voluntades".

HOSPITALEROS Y DISCAMINO

En nombre de los hospitaleros del Camino de Santiago, la peregrina y hospitalera del albergue municipal de peregrinos de Santiago, Begoña Valdomar Insua, ha recibido la Medalla por "su incansable aportación y mantenimiento del Camino".

Valdomar ha defendido que la hospitalidad es "uno de los valores a cuidar" en el Camino de Santiago. "Diariamente somos sus amigos, médicos o enfermeros, sus confesores, sus ángeles y diablos, somos parte de su caminar por la vida; somos parte de su alma", ha expresado la galardonada.

El aplauso más emotivo del acto ha sido para la Asociación Discamino, que ha recibido la Medalla de Ouro por "su labor diaria para facilitar a las personas con discapacidad su peregrinación a Compostela y que puedan disfrutar de la ruta".

Creada en 2009, esta entidad surge con el objetivo de dar apoyo a aquellas personas con diversidad funcional que quieran realizar el Camino de Santiago.

Para recoger el galardón han subido al escenario varios de los participantes que en estos momentos se encuentran, precisamente, realizando el Camino de Santiago. En concreto, estos peregrinos "gigantes" están en Astorga, aunque este sábado se hayan desplazado hasta Santiago con motivo de esta gala.

Así, tras un fuerte abrazo entre el presidente de la Xunta y Gerardo Fernández, uno de los miembros de la asociación, ha procedido a decir unas palabras Javier Pitillas, fundador de la iniciativa, que ha animado a todos los presentes a "ser Discamino".

"Animaros a ser los ojos de quien no ve, las piernas de quien no puede caminar y las manos de quien no tiene para empujar una silla de ruedas. Os animamos a que hagáis realidad su sueño compartiendo la felicidad que les da poder realizarlo, y también por darles vida. Os animamos a que lo hagáis porque si lo hacéis vais a sentir una felicidad tan inmensa que os cambiara la vida", ha afirmado Pitillas.

JOSÉ CARRO

Por último, ha sido galardonado el doctor y antropólogo compostelano José Carro Otero. Presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, estuvo siempre muy vinculado al Camino de Santiago. Fue el primer comisario del Xacobeo en el año 1993 y era un experto de referencia sobre la Catedral de Santiago.

Ha recogido la medalla su hija, Susana Carro, quien, emocionada, ha asegurado que este galardón es "un acto de auténtica justicia", no solo por el "excelso currículo" de Carro, sino también porque "reunía las cualidades que deben tener los beneficiarios de este mérito: 'os bos e xenerosos'".

XACOBEO Y UNIÓN

El acto de entrega de medallas ha sido cerrado con el discurso del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha reivindicado la unión como "parte fundamental de la tradición Xacobea". "La unión es una proclama constante del galleguismo", ha reafirmado.

Asimismo, ha comparado Galicia con un peregrino, ya que, ha explicado, "igual que hace el peregrino que emprende la ruta a Compostela, Galicia es una peregrina por la historia que comparte inquietudes y objetivos con los pueblos hermanos".

Rueda también ha tenido palabras de recuerdo para las personas que estos días "vieron calcinadas sus casas" por la "virulencia extraordinaria e indiscriminada" de los incendios forestales. Además, ha recordado a las víctimas del accidente ferroviario de Angrois, ocurrido hace nueve años este mismo 24 de julio.

El titular del Gobierno gallego ha concluido que "unidos somos más Galicia" y ha manifestado que "juntos en el camino" se superarán "las dificultades que tengan que venir".

Al finalizar el discurso del presidente de la Xunta, Fredi Leis ha regresado al escenario para cantar 'Santiago' y 'Mariposas'. El acto ha concluido con la interpretación del Himno de Galicia por parte de la Real Banda de Gaitas de Galicia.