Sostiene que son "más de 14 puntos por encima de la ocupación real de años anteriores"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sergas defiende que estarán operativas el 89,5% de las camas hospitalarias en verano, "más de 14 puntos por encima de la ocupación real de años anteriores".

Así lo ha trasladado la Consellería de Sanidade a Europa Press, después de que este miércoles CC.OO. haya cifrado en cerca de 600 las camas cerradas durante el periodo estival en toda Galicia.

Igualmente, Sanidade sostiene que todas las camas están disponibles de acuerdo con las necesidades de los pacientes, de forma que "se utilizan siempre que así se requiera".

Además, apunta que en 2019, año prepandemia, los recursos operativos fueron del 88,3%, mientras la tasa real de ocupación fue del 75,91% durante ese ejercicio.

Así, el Sergas asegura que se mantienen operativos "todos los recursos necesarios para la asistencia sanitaria" en verano, "teniendo en cuenta el decrecimiento de la demanda asistencial". Junto a esto, expone que "esta circunstancia facilita también que durante estos meses de verano se puedan llevar a cabo obras o actuaciones preventivas o reparadoras en distintas unidades que durante una época de mayor ocupación sería muy difícil de llevar a cabo".

Por su parte, según datos de CC.OO., el reparto del cierre de camas por áreas es el siguiente: 135 en Vigo, 131 en A Coruña, 128 en Lugo, 91 en Santiago-Barbanza, 67 en Pontevedra y 36 en Ferrol.

No obstante, además hay otras 120 camas que ya permanecen no operativas en el Hospital Meixoeiro desde la puesta en funcionamiento del Álvaro Cunqueiro, según el sindicato. Con esta cifra serían 708 camas las no operativas en Galicia durante el periodo estival.