Solicitan ocho años de cárcel para un hombre por secuestro y extorsión a otro en Vigo

VIGO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, juzga el próximo miércoles, 14 de octubre, a un hombre por el secuestro, extorsión y amenazas a otro individuo en la ciudad olívica.

Fiscalía pide ocho años de cárcel en total por estos delitos. También solicita 1.000 euros de indemnización por las secuelas y 80 euros por cada día de curación de las heridas.

Según el escrito de la acusación pública, en la tarde del 16 de julio de 2024, el acusado, acompañado de otro individuo, reclamó a la víctima -- que también estaba con otra persona -- un dinero que supuestamente le había sustraído esa misma tarde.

"Con el fin de amedrentarlo y conseguir que le entregara el dinero que le reclamaba, le colocó una navaja al cuello, y le propinaba golpes y puñetazos, pinchándole con la navaja en distintas partes del cuerpo", relata.

Seguidamente, le obligó a meterse en el coche, de forma que el agredido conducía y el ahora acusado iba sentado a su lado profiriendo amenazas con la navaja mientras le daba golpes. En el asiento trasero viajaban tanto el amigo del presunto agresor como la persona que acompañaba al golpeado.

Condujo hasta llegar a una explanada en la zona del Meixoeiro, en donde se detuvieron, entonces el agresor obligó al denunciante a vaciarse los bolsillos, pinchándole con la navaja por los brazos. Amenazaba, además, con matarlo si no le daba el dinero.

Por otra parte, llegó a obligar al hombre a desnudarse completamente y a arrodillarse delante del coche, "momento en que sacó su teléfono y le hizo una fotografías en esa posición sin dejar de amenazarle en todo momento".

Al percatarse de que varias personas se acercaban, volvieron a subirse al coche, dirigiéndose hasta el aparcamiento del Parque Comercial del Meixoeiro, donde se repitieron los golpes y amenazas. El acompañante del agresor se marchó entonces a pie.

Posteriormente, le dijo que le debería dar el dinero al día siguiente o lo mataría. Ya el 17 de julio, tras recibir una llamada, la víctima alertó a la Policía, que detuvo al ahora encausado en el punto de encuentro.

Por todo ello se piden penas que suman ocho años: tres años por detención ilegal, tres años por extorsión y dos años por amenazas graves. También se requiere que no pueda acercarse al hombre atacado durante cinco años.