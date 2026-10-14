STEG rechaza la reforma de convivencia escolar y critica su enfoque "punitivista"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato das Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galiza (STEG) ha rechazado la reforma de la normativa de convivencia escolar y protección docente anunciada este martes por la Xunta de Galicia y ha criticado el enfoque "punitivista" de la propuesta, que contempla sanciones de hasta 15.000 euros por agredir a un profesor.

A preguntas de los medios en una rueda de prensa celebrada este miércoles, la secretaria de Organización de STEG, Comba Campoi, ha insistido que "es lógico y normal" que surjan problemas de convivencia "ante una situación de tensión donde las ratios están disparadas" y donde el profesorado "no llega para atender adecuadamente la diversidad que se encuentra en las aulas".

"Por lo tanto, me temo que esa normativa que nos quiere vender ahora el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, va en esa línea punitivista, que lo único que hace es demonizar el alumnado más vulnerable", ha subrayado.

En este contexto, la dirigente sindical ha alertado de que el acuerdo firmado en el año 2023 entre la Consellería y cuatro organizaciones sindicales redujo las horas no lectivas dedicadas a las comisiones de convivencia, "lo que resta tiempo a los docentes para realizar labores de mediación y resolución restaurativa de conflictos".

Según ha denunciado, la "contraparte" de ese acuerdo es que la reducción de horas "implica una reducción de horas para comisiones de convivencia" para trabajar con aquel alumnado que tiene más dificultades y para resolver conflictos.

DETALLES DE LA REFORMA

Con todo, el Gobierno autonómico actualizará la normativa que regula la convivencia en las aulas con novedades encaminadas, entre otros aspectos, a que Galicia se convierta formalmente en "la primera comunidad en proteger la autoridad" docente, de forma que la agresión a un profesor por parte de padres o responsables de un alumno podrá suponer una multa de hasta 15.000 euros.

Lo ha anunciado este martes el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, quien ha sustituido al presidente, Alfonso Rueda, de viaje institucional en Bruselas, y ha detallado los cambios legislativos que pretende impulsar la Administración autonómica. De hecho, también se incluye la intensificación de las sanciones para el alumnado que cometa faltas de carácter muy grave como acoso y ciberacoso.

Estas nuevas medidas se materializarán en la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañarán a la ley de Orzamentos de 2027, a través de la que se actualizarán la ley y el decreto de convivencia en las aulas.

En este sentido, se llevará a cabo una modificación de la Lei de Convivencia e Participación da Comunidade Educativa para "responder a nuevas formas de conflictividad, mejorar la graduación y eficacia de las medidas e incrementar la protección del alumnado y del profesorado".