Stellantis Vigo volverá a parar su producción a finales de este mes por falta de aprovisionamientos

VIGO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La factoría viguesa del grupo automovilístico Stellantis volverá a parar su producción a finales de este mes por problemas de aprovisionamiento de piezas necesarias para sus vehículos.

Según ha informado la empresa a sus trabajadores, se cancelará la actividad del Sistema 1 de la fábrica, que ensambla el Peugeot 2008, los días 29 y 30 de octubre.

Este parón afectará a los tres turnos: mañana, tarde y noche, según explican fuentes sindicales a Europa Press.

No es la primera vez que la planta olívica tiene que parar su producción por falta de piezas. En los últimos años, es una circunstancia que se ha repetido en innumerables ocasiones, incluyendo a principios de este 2026.