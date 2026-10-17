Rescatados dos deportistas que participaban en una prueba de kayak en A Coruña, uno de ellos evacuado al CHUAC

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos deportistas que participaban en una prueba de kayak en la zona de la playa de Oza, en A Coruña, han tenido que ser rescatados este sábado. Uno de ellos tuvo que ser evacuado al CHUAC por los servicios sanitarios.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, un particular informó a las 14.00 horas de que faltaban dos participantes de una prueba de kayak celebrada en la playa de Oza.

El Centro Integrado de Atención as Emerxencias alertó a Salvamento Marítimo, al Servicio de Guardacostas de Galicia, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a los Bomberos, a la Policía Local y a los voluntarios de Protección Civil de A Coruña.

Tras iniciarse las labores de búsqueda por parte de varias embarcaciones, incluida la 'Hércules', de Salvamento Marítimo, la Policía Local localizó un kayak flotando a una distancia considerable de la costa.

Un poco más tarde, Salvamento Marítimo rescató a uno de los deportistas, mientras que la organización de la prueba puso a salvo al segundo.

Hasta el punto se desplazó personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para valorar y atender a los implicados. Finalmente, uno de ellos tuvo que ser evacuado en ambulancia al CHUAC.