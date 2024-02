Sumar destaca la figura de Fernández Antonio y se reivindica como "fuerza útil" y "decisiva" para cambiar Galicia

VIGO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, y la candidata a la Presidencia de la Xunta de Galicia, Marta Lois, se han reunido este viernes en Vigo con el ex conselleiro de Economía e Facenda en el gobierno de coalición de PSdeG y BNG, José Ramón Fernández Antonio, al que han reivindicado como el "mejor conselleiro de Economía" que tuvo la Comunidad.

En declaraciones a los medios de comunicación, tanto Lois como Díaz han puesto en valor la figura de Fernández Antonio, subrayando la importancia que tuvo su labor al frente de la Consellería para el avance de Galicia en la legislatura del bipartito (2005-2009).

Ambas han insistido en los "grandes cambios económicos" que supuso la gestión de Fernández Antonio, por lo que "es un honor" que ahora él "se reconozca en las políticas de Sumar", que cuenta con un programa "valiente y transformador".

"Desde aquí queremos hacer un llamamiento a todos los gallegos que estos días están dudando qué votar. Queremos trasladar un mensaje muy claro, el voto a Sumar Galicia va a ser un voto decisivo, porque somos una fuerza útil", ha subrayado Lois, indicando que tiene "interés y voluntad política" para "cambiar Galicia".

Yolanda Díaz se ha centrado en criticar la "deficiente gestión económica" del actual presidente de la Xunta y candidato del PPdeG, Alfonso Rueda, pese a la "inyección de más de 3.000 millones de euros" que el Estado concedió a la Comunidad.

"Lo que no sabemos en Sumar Galicia es en qué se invirtieron esos más de 3.000 millones de euros que hoy tenemos gracias al Gobierno del Estado. Es un Gobierno (el del PP) que no solamente no tiene política propia en términos económicos, no hay política fiscal propia excepto la bajada de los impuestos a los más ricos", ha lamentado la también vicepresidenta segunda del Ejecutivo central.

Díaz ha puesto el foco en el crecimiento de la deuda pública gallega y ha insistido en la "mala gestión" económica del Ejecutivo autonómico durante los últimos 14 años. También ha lamentado la caída del empleo industrial.

Por todo ello, ha apelado a la "esperanza" y ha pedido una "movilización progresista" el próximo 18 de febrero para conseguir que Rueda deje el Gobierno autonómico. "La entrada de Sumar es la salida de un escaño del PP", ha sentenciado.

Por su parte, Fernández Antonio también ha hablado ante los medios de comunicación. Él, que forma parte de la entidad Economistas frente a la crisis, se ha definido como "independiente", pero "no neutral".

"Sería bueno para Galicia que Sumar tuviese representación en el Parlamento de Galicia y en el Gobierno gallego", ha destacado el exconselleiro, añadiendo que "es bueno que dentro del propio gobierno haya un poco de competencia".

"Tiene que haber armonía, pero como en la dirección de una empresa. Es importante tener diferentes especialidades, diferentes tipos, hasta personalidades, porque unas con otras se ayudan a avanzar. Lo otro puede llegar al adormecimiento y eso es un peligro para Galicia", ha dicho.