Las suspensiones del TSXG de eólicos suben a 19 tras dos nuevas paralizaciones

Entidades ecologistas denunciaban que el de Porto Vidros forma parte de una fragmentación artificial en un macroproyecto en el entorno de Sabucedo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las paralizaciones decididas por la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de proyectos eólicos continúan y ya son un total de 19 en lo que va de año. Las dos últimas en conocerse han sido las relativas a los parques de Porto Vidros, ubicado entre Cerdedo-Cotobade y Campo Lameiro (Pontevedra), así como el de Banzas, situado en Outes, Mazaricos y Negreira (A Coruña).

Hasta la fecha, han trascendido 19 autos del TSXG que adaptan estas medidas cautelares de paralización después de la sentencia del Tribunal Supremo de finales de 2023, que rechazó dos de las causas que el Tribunal Superior de Galicia empleaba para la paralización de estos proyectos. Tras ello, el TSXG adaptó la doctrina, dejando fuera dos de los supuestos anulados, y ahora centra sus paralizaciones en cuestiones ambientales.

Tras las 15 paralizaciones de la semana pasada, en lo que va de semana van cuatro más (parques de Troitomil, Ventumelo, Banzas y Porto Vidros).

Concretamente, el alto tribunal gallego adaptó sus criterios a la doctrina del Supremo de finales de 2023, que rechazó dos de las causas que el TSXG empleaba para la paralización de estos proyectos. Ahora, decide sus medidas cautelares con base en impactos al medio ambiente.

Sobre el parque de Porto Vidros, impulsado por Naturgy, entidades ecologistas alertaron en su día que conforma un macroparque eólico, "dividido artificialmente", junto al proyecto de Campo das Rosas --entre los municipios de Cerdedo, A Estrada y Campo Lameiro-- y que afecta a zonas como Sabucedo.

Este es uno de los proyectos que denunció el director Rodrigo Sorogoyen en la edición de los Goya de 2023 por su impacto en el entorno de Sabucedo, en donde se celebra la Rapa das Bestas. "Energía eólica sí, pero no así", afirmó en la gala al recibir el galardón a Mejor Dirección por su película 'As bestas'.

PARALIZACIONES

En detalle, el TSXG ha adoptado las medidas cautelares de suspensión solicitadas respecto a los siguientes parques eólicos: Monte Neme (municipios de Carballo y Malpica de Bergantiños); Zamorra (Agolada); Touriñan III-2 (A Estrada, Cuntis y Campo Lameiro); Pico Seco (Lalín y O Irixo); Figueiras (Mondoñedo, Alfoz y Valadouro); Reboiro (Baralla, Castroverde y O Corgo); Rodeira (Vila de Cruces y Lalín); O Cerqueiral (Cabana de Bergantiños, Coristanco y Santa Comba); Chao do Marco (Becerreá); Felga (Aranga, Coirós y Oza-Cesuras); Serra do Faro (Rodeiro, Dozón, Cea y Piñor); Monte Peón (A Lama); As Encrobas (Cerceda, Carral y Ordes); Serra do Faro Ampliación II (entre los municipios de Piñor, Cea, Dozón y Rodeiro), As Penizas (Forcarei y Cercedo-Cotobade); Troitomil (A Baña y Negreira); Ventumelo (A Pobra de Trives, San Xoán de Río y Ribas de Sil); Porto Vidros (Cerdedo-Cotobade y Campo Lameiro), así como Banzas (Outes, Mazaricos y Negreira).

Por otra parte, el TSXG informa este miércoles de que la Sala ha acordado desestimar la solicitud de suspensión de la resolución de la Xunta que otorgó las autorizaciones administrativas previa y de construcción del parque eólico Vilartoxo, ubicado en A Baña y Val do Dubra (A Coruña).