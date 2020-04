Tellado (PPdeG) pide "lealtad" a la oposición gallega, a la que acusa de buscar un "ambiente bronco"

Destaca que la anticipación del Gobierno gallego en la gestión sanitaria permitió "no dar ninguna vida por perdida"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, ha acusado a los partidos de la oposición en Galicia de intentar buscar un "ambiente político bronco" y los ha llamado a trabajar desde la "unidad", la "responsabilidad" y la "lealtad".

En una rueda de prensa telemática ofrecida este jueves, Tellado ha considerado que en el debate de la diputación permanente celebrado en el Parlamento de Galicia la oposición "dejó claro" su "interés" en crear un "ambiente político bronco" que, en su opinión, "nadie desea en la sociedad gallega".

"Dejaron bastante claro que no tienen ni una sola idea, ni una sola propuesta para ofrecerle al Gobierno gallego para complementar la acción frente a la pandemia", ha manifestado Tellado en una rueda de prensa en la que también ha sostenido que la oposición "no tiene ningún problema en mentir" o en "utilizar informaciones no veraces" para intentar desgastar a la Xunta y al PP.

Frente a ello, ha considerado que Galicia tiene la "suerte" de contar con un gobierno "preparado, experimentado" y "con experiencia", que lidera una presidente --Alberto Núñez Feijóo-- con una "trayectoria contrastada y conocida por todos". "Pero lamentablemente, tenemos la sensación de que no tenemos una oposición a la altura de este gobierno", ha manifestado para incidir en que "no es el momento de la confrontación política".

Además, preguntado por si considera que los partidos político piensan en clave electoral, ha asegurado que "las elecciones" debe ser lo último en lo que se piense en estos momentos de pandemia y ha confiado en que todos los políticos sepan "estar a la altura" de las circunstancias.

ANTICIPACIÓN DE LA XUNTA

En su intervención, además, el secretario xeral del PPdeG ha destacado que la anticipación de la Xunta en la gestión de la crisis sanitaria por el COVID-19 y su agilidad de respuesta permitió "no dar ninguna vida por perdida" a diferencia de lo que ocurrió en otros países o como si "hicieron otras autonomías" cuando invitaban a los más mayores a no demandar atención hospitalaria.

Esta anticipación, según ha apuntado, la Xunta también la está haciendo en la llamada desescalada y en la preparación de Galicia para el futuro. "En Galicia tuvimos una Xunta, un presidente y un equipo que supo adelantarse y dar una respuesta ágil y contundente frente a la pandemia", ha señalado antes de citar cuestiones como la constitución de una comisión de seguimiento de la enfermedad, la restricción de las visitas a las residencias o la limitación de aforos en espacios públicos.

Entre otras acciones, se ha referido a la elaboración del primer protocolo de actuación en residencias de mayores y a la realización de test masivos tanto a su personal como a los residentes; a la puesta en marcha de los hospitales de refuerzo, que finalmente no fueron necesarios; o al refuerzo de las camas y de los equipos UCI.

Asimismo, ha incidido en la anticipación demostrada cuando se decretó la emergencia sanitaria en Galicia antes de que el Gobierno central determinase el estado de alarma. Al contrario, ha censurado que el Ejecutivo estatal, a principios de marzo, "desoía informes de autoridades sanitarias internacionales" para "fomentar la participación en manifestaciones".

EXAMEN SUPERADO "CON NOTA"

En la rueda de prensa, también ha puesto en valor que "la sanidad gallega pasó con nota el examen más difícil de sus últimos años", un "mérito" que ha asegurado que es compartido de los profesionales sanitarios y de los responsables de la gestión de la sanidad.