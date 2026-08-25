Un total de 298.436 alumnos volverán a las aulas gallegas el 9 de septiembre con el modelo híbrido como eje clave

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 298.436 alumnos - 4.617 menos que el curso pasado -- regresarán a las aulas gallegas el próximo 9 de septiembre, día en el que dará comienzo el nuevo curso escolar en el que la Xunta apostará por seguir fomentado el modelo híbrido de enseñanza y el uso responsable de la Inteligencia Artificial (IA).

Así lo ha anunciado el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en una rueda de prensa celebrada este martes en la capital gallega para avanzar las novedades del curso 2026-2027. Durante la comparecencia ante los medios, el titular del ramo ha apuntado que todavía falta cerrar el número de estudiantes de Formación Profesional (FP) y enseñanza para adultos.

Por etapas, Educación Infantil contará con 46.678 alumnos -981 menos que el curso pasado--; Educación Primaria con 121.491 -2.600 estudiantes menos--; la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con 95-503 -854 menos--; Bachillerato con 33.474 alumnos -229 menos--; y la Educación Especial un total de 1.290, cifra similar al año pasado. De esta forma, ha destacado Rodríguez, la reducción de alumnado llega por primera vez a Bachillerato.

Al respecto, el titular de Educación ha justificado este descenso en prácticamente todas las etapas con el contexto de caída de la natalidad en la Comunidad.

"Venimos de una secuencia progresiva de incremento derivada de la incorporación de los niños del 'babyboom' de finales de la primera década y ahora identificamos la primera reducción y un cambio demográfico muy fuerte", ha explicado el conselleiro, quien apuntó que se ve "en parte compensada" por el incremento de población extranjera, con hijos nacidos en el exterior.

Con respecto a los docentes, este año escolar habrá una ampliación en el cuadro de secundaria entorno a 900 profesores más. Un dato "muy significativo" que, ha subrayado Román Rodríguez, permitirá mejorar la calidad educativa y garantizar la igualdad de oportunidades.

Además, en relación al número total de aulas, ha indicado que este curso será de alrededor de 12.000, similar a la del año pasado- Esto, ha apuntado, es consecuencia de la reducción de las ratios a 20 alumnos por aulas, que se completa este curso para toda la etapa de Infantil y comenzará a aplicarse en el curso 2027/28 en Primaria.

MODELO HÍBRIDO DE ENSEÑANZA

En este curso escolar, el Gobierno gallego continuará impulsado la "convivencia en armonía, lógica y coherente" entre el mundo digital y analógico, aprovechando las potencialidades que ofrece la tecnología con "sentidiño y criterios pedagógicos".

Así, el representante de Educación del Gobierno gallego ha puesto de ejemplos aspectos como el anteproyecto de la nueva Lei de educación dixital de Galicia, que está en trámite parlamentario y espera que "puedan aprobarla de forma unánime antes de final de año". "Una normativa pionera e inédita a nivel estatal que marcará un antes y un después en la enseñanza", ha enfatizado, añadiendo que otras CC.AA les pidieron el texto "para inspirarse".

También, se ha referido a la herramienta Edugalia, un proyecto "innovador" que posibilitará tener un gran big data del sistema educativo, para gestionar los millones de datos educativos y poder adelantarse y prevenir aspectos como el abandono escolar.

Con relación a la FP, formación que experimentó un récord de matriculación en el último curso escolar, el conselleiro ha explicado que este año se ampliará la oferta con dos novedades: La puesta en marcha de itinerarios integrados, que facilitarán al estudiante continuar su formación; y la primera doble titulación internacional, en el IES Fernando Wirtz Suárez da Coruña.

INCLUSIÓN Y EQUIDAD

El representante autonómico ha puesto en valor la puesta en marcha en este nuevo curso del 'Plan de impulso á atención a diversidade', que supondrá la incorporación da las aulas en dos años de 400 especialistas en Pedagogía Terapéutica, Audición e Linguaxe e Orientación, 150 de ellos ya este curso.

A mayores, se pondrá en marcha un programa piloto, en colaboración con entidades especializadas en atención a la diversidad, para favorecer el aprendizaje de este alumnado. Para ello, se les ofrecerá un apoyo más individualizado, al tiempo que se garantiza, como máxima principal, su inclusión en el entorno ordinario.