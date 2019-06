Trabajadores de Alcoa se encierran en la Delegación del Gobierno y acusan a Industria de abandonarlos

Actualizado 18/06/2019 13:15:46 CET

Denuncian su "veto" en la mesa estatal de este martes y exigen a Industria que dé garantías a un proyecto industrial

A CORUÑA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de la fábrica de Alcoa en A Coruña han iniciado un encierro en la Delegación del Gobierno en Galicia, una protesta que, según aseguran, mantendrán hasta que se les "garantice" un proyecto industrial para la planta.

En un comunicado, acusan al Gobierno de "desentenderse de las obligaciones que adquirió" en el proceso del ERE de Alcoa "al no responsabilizarse y dar las garantías a las que se comprometió".

Por ello, los trabajadores aseguran sentirse "abandonados y traicionados" por el Ministerio de Industria, "que en estos momentos tan importantes del final del proceso de venta --señalan ante la oferta del fondo suizo Partner Capital-- no solo no aparece, si no que veta a la representación legal de los trabajadores en la reunión de la mesa estatal", indican sobre el encuentro fijado para este martes en Madrid.

"Industria sabe que Alcoa está presionando a la representación legal de los trabajadores para que avalen un proyecto industrial" pero, añaden, que, sin embargo, el propio Ministerio "evita" hacerlo.

"Evitando así acometer las garantías y avales comprometidos el 17 de enero en la declaración institucional que firmó conjuntamente con las administraciones autonómicas para dar solución a nuestro conflicto", aseguran.

EXIGEN EL "MÁXIMO DE GARANTÍAS"

Y es que, en su comunicado, el comité de empresa reclama al Gobierno que asegure un proyecto industrial "con el máximo de garantías para mantener la actividad de producción del aluminio privado y el empleo".

Estas demandas y su denuncia sobre el "veto" a la representación de los trabajadores en la mesa estatal --en la que, junto al Gobierno, estarán el fondo suizo y las administraciones autonómicas-- las han recogido en un escrito remitido este martes al departamento ministerial.

Por otra parte, el comité de empresa avanza que, "a modo de protesta" y durante el tiempo que sea "necesario", permanecerán en la Delegación del Gobierno "hasta que el Ministerio de Industria cumpla sus compromisos de valedor de las inversiones que se necesitan y las garantías para el mantenimiento del empleo".

"Así como que requiera y vigile que el nuevo inversor cumple con el plan industrial, ejecutando las inversiones comprometidas para mantener el nivel de empleo e incluso incrementarlo", apostillan.

En los mismos términos, se manifiestan a través de un vídeo difundido por las redes sociales en el que el presidente del comité de empresa de Alcoa, Juan Carlos López Corbacho, asegura, sobre el encierro, que se ven "obligados" a tomar esa decisión "ante los incumplimientos del Gobierno y las administraciones autonómicas".

También ratifica la decisión de seguir encerrados mientras no se acometan "las garantías y avales suficientes" para que el proyecto del posible inversor suizo "sea garantía de futuro".

Por otra parte, llaman a movilizarse al resto de compañeros --en el interior de la Delegación del Gobierno están en torno a una decena de trabajadores con sus habituales camisetas naranjas-- y "a todos" los que quieran apoyarlos.