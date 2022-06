Transportistas gallegos piden un alza a 40 céntimos por litro, ayudas directas y control de competencia de gasolineras

11,00 H.- A Conselleira De Infraestruturas E Mobilidade, Ethel V¡Zquez, Xunto Co Secretario Xeral Tcnico, Joaqun Macho, E O Director Xeral De Mobilidade, Ignacio Maestro, Participar¡ Na Xuntanza Da Mesa Xeral Do Di¡Logo Do Transporte De Mercad - Xunta de Galicia