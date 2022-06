Formoso insta a la Xunta a ser "consecuente" y activar ayudas a los sectores afectados por el alza de los combustibles

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha instado a la Xunta ser "consecuente" y activar ayudas directas a los sectores afectados por el alza de los combustibles y el derrumbe de la A-6. Para ello, ha vuelto a proponer que Ejecutivo gallego destine el 50% de lo recaudado con el impuesto de hidrocarburos apoyos a los transportistas y a los sectores de la ganadería y la pesca.

Así lo ha manifestado este miércoles en declaraciones a los medios al ser preguntado por las reclamaciones de los transportistas ante el alza de los precios del combustible y la reciente caída del viaducto de O Castro, en la A-6.

Formoso ha asegurado que cualquiera puede entender que un transportista que pierda dinero cuando arranca el camión decida no hacer el viaje y ha advertido de que "si no hace el viaje, los productos sanitarios no llegarán a los hospitales y los productos alimenticios no llegarán a los supermercados".

"Creo que hay que aprender las lecciones, hay que ser ágiles ante esa realidad", ha sostenido Formoso, que ha definido al transporte como "la sangre de las venas de la economía" que se debe "proteger por encima de todo".

Tras recordar como los ciudadanos salían "a las ventanas" durante la pandemia a aplaudir a estos profesionales, ha abogado por "ser consecuentes con ese aplauso" y concretar medidas. Así, ha asegurado que espera que el sábado el Ejecutivo estatal anuncie más medidas en este ámbito tras avanzar este miércoles que bajará del 10% al 5% el IVA en la factura de la luz y ha sostenido que el Gobierno de la Xunta debe ser "igual de consecuente".

UN TOTAL DE 556 MILLONES DEL IMPUESTO DE HIDROCARBUROS

Según ha apuntado Formoso, la Xunta recibe un total de 556 millones de euros por parte del Estado del impuesto de hidrocarburos. "Cada litro que se consume en un vehículo y en un camión que circula por las autovías gallegas le está pagando un porcentaje importante al Gobierno de Alfonso Rueda en sus cuentas", ha apuntado.

"Por eso, creo que el Gobierno gallego tiene que ser consecuente, exigir a Madrid medidas y, por otra parte, adoptar medidas en el ámbito gallego", ha argumentado el jefe de filas del PSdeG, que ha recordado que su formación propuesto que con el 50% de lo recaudado por ese impuesto de hidrocarburos se habilite una línea que vaya principalmente destinada al sector del transporte, de la ganadería y de la pesca.

"No pido nada que no hiciésemos en otras instituciones socialistas", ha dicho para destacar que la Diputación de A Coruña puso en marcha una línea de ayudas inicial de 5 millones de euros, que "llegará hasta los 10 millones", y que "fue pagada en 7 horas".

DERRUMBE DEL VIADUCTO DE LA A-6

Preguntado por las reivindicaciones de los transportistas tras el derrumbe del viaducto de O Castro, en la A-6, ha calificado de "lógicas" las demandas de los afectados. "Creo que es una demanda justa y lógica, ocurrió hace poco tiempo y hay que prever que en el tiempo se va a extender, si a ello le sumamos los costes habituales, la inflación y la carga que supone este colapso, evidentemente creo que estas ayudas deben de existir y no solo por parte del Estado, sino también por parte de la Xunta", ha dicho.

Formoso también ha considerado que, en relación a este asunto, se dirimirán responsabilidades civiles, como las que hubo en otras infraestructuras que sufrieron colapsos.

"En cualquier caso, lo que hay que intentar en este ámbito es que la infraestructura sea reconstruida en el menor tiempo posible y que la forma de contratación sea la de urgencia y que prime la seguridad", ha afirmado.

El secretario xeral del PSdeG ha insistido en que la ciudadanía reclama que la actuación se haga "con total seguridad" y que "se sepa la causa exacta de lo que fue que hizo que se hiciese el viaducto".