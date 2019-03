Trece plataformas gallegas trasladan en Bruselas sus denuncias ante "problemas" como eólicos y minas

Publicado 20/03/2019 18:29:29 CET

La eurodiputada Lídia Senra exige "no subvencionar" proyectos que consistan en "llenar de basura" canteras abandonadas del rural

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13 plataformas han trasladado en Bruselas sus denuncias ante "problemas medioambientales" como la instalación de parques eólicos y la reapertura de minas o su reutilización a modo de vertederos.

De la mano de la eurodiputada Lídia Senra, que exigió "no subvencionar" proyectos que consistan en "llenar de basura" canteras abandonadas del rural, estos colectivos recibieron asesoramiento de responsables de la Comisión Europea en materia medioambiental.

En declaraciones a Europa Press, la integrante de la Coordinadora contra a implantación de parques eólicos na comarca de Ordes y miembro de Salvemos a comarca de Ordes Jessica Rey ha valorado las reuniones que mantuvieron con la Dirección General de Medio Ambiente, que les dieron "herramientas" para seguir con su "lucha".

Acompañados también por la diputada de En Marea Paula Vázquez Verao, los participantes en los encuentros fueron representantes de las plataformas Non á ampliación da depuradora de Lourizán (Pontevedra), Veciñal de Sanxenxo, Casalonga Limpa de Residuos (Teo), Salvemos Catasós (Lalín), Mina Touro-O Pino Non, Pola recuperación do río Sar, Non Eólicos Bustelo-Campelo-Monte Toural (Coristanco), Afectados polo Vertedoiro de Lesta, Salvemos a Comarca de Ordes, Comisión de Seguimento da minaría e defensa do rural de Mesía-Frades, Afectados pola destilería de Contimunde (Rois), Sindicato Labrego Galego e ContraMINAcción.

INSPECCIONES

Rey ha visto "muy llamativo" que los responsables comunitarios les comunicaran que carecen de inspectores para evaluar este tipo de situaciones, punto en el que también ha hecho hincapié Senra.

"Choca con lo que ocurre con la PAC (política agraria común), para la que sí se hacen inspecciones que afectan a las explotaciones ganaderas gallegas", ha destacado la eurodiputada gallega en declaraciones a Europa Press.

Lídia Senra también ha lamentado que, con la visita de este miércoles, "se constata algo que es terrible y duro", ya que "una de las vías para que se cumpla la ley tiene que ser recurrir a los tribunales", lo cual depende de la capacidad económica para afrontar el coste de la justicia.

En cuanto a la economía circular, ha opinado que "en principio" la ve como un concepto "positivo", pero ha advertido de que no puede significar en la práctica que "cuantos más recursos, mejor".

Y ha agregado que "otro problema que se ve es como un mismo proyecto se fraccionara para saltarse la normativa", cuestión que ha asegurado que ocurre en la eólica o en la minería.

Ahora, las 13 plataformas, coordinadas para generar "sinergias", en palabras de la portavoz de colectivos de Ordes, estudiarán lo transmitido por la Comisión y continuarán "en las calles", movilizándose para tratar de frenar los proyectos que denuncian.