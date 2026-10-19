El TSXG acuerda la paralización cautelar del proyecto eólico Estivada, en Agolada y Antas de Ulla

Archivo - Una vaca en un parque eólico - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

A CORUÑA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado la paralización cautelar del proyecto eólico Estivada, promovido por Green Capital Power en los ayuntamientos de Agolada (Pontevedra) y Antas de Ulla.

Ha sido a instancias de la organización ecologista Adega que, en un comunicado, subraya que se trata de la tercera medida en el mismo sentido "por riesgos ambientales". La misma ha sido adoptada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Lo hace, remarca, tras la de los proyectos Pena do Pico y Fial das Corzas "al considerar que en el caso del parque eólico Estivada constan indicios racionales de posible daño ambiental en el informe técnico aportado".

"Y que las afecciones ambientales identificadas abarcan un grave impacto sobre la conectividad ecológica y la biodiversidad de la zona", subraya del contenido del fallo la organización ecologista.

RECURSO

Desde Adega se interpuso recurso contencioso-administrativo contra la desestimación por silencio administrativo del de alzada interpuesto contra la resolución, de abril de 2023, dictada por la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais de la Xunta, que otorgaba autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción a las instalaciones.

En su resolución, el alto tribunal gallego asume que hay "indicios racionales de posible daño ambiental" y tiene, en cuenta, entre otras cuestiones, "su estrecha cercanía a espacios protegidos de la Red Natura 2000". También incide en que "debe primar en esta sede cautelar el interés en la preservación del sustrato ecológico preexistente", en relación al medioambiente.

Desde Adega, sostienen que "existen importantes déficits en la evaluación de los impactos" y que, antes del fallo del TSXG, no se tuvo en cuenta la presencia de determinadas especies amenazadas.

"Después de las recientes resoluciones del TSXG en las que valida la autorización de diversos parques judicializados por diversos motivos ajenos a la cuestión ambiental, Xunta y patronal eólica se felicitaron por el desbloqueo del sector", subraya Adega, que remarca que, sin embargo, otros fallos como el de este parque, el de Fial das Corzas y el de Pena Pico apuntan "a graves déficits de las autorizaciones ambientales concedidas".